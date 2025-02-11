Путин согласовал выборы главе региона, который заняли «китайцы»

Президент Владимир Путин согласовал выдвижение губернатора Калужской области Вячеслава Шапши на новый срок. Как объяснил URA.RU политолог и политтехнолог Андрей Максимов, Шапше удалось адаптировать регион к жизни в условиях эпидемии COVID и не допустить катастрофического падения экономики из-за западных санкций. На помощь губернатору пришли китайские инвесторы, в том числе автомобильные компании.
«В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии 222 неразрешенные свалки. Это отравляет жизнь людям и неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Одна из проблем — это городской транспорт, перегруженность. Над этим надо поработать с правительством. Успехов вам», — поддержал Путин Шапшу.
Губернатор рассказал о результатах пятилетней работы. Власти региона помогают участникам СВО и их семьям. Для ветеранов спецоперации создается центр реабилитации на 110 мест, объявлена областная образовательная программа «Время героев». Регион помогает подшефному Первомайску. «У нас 26 муниципалитетов в Калужской области, мы с юмором называем Первомайск 27-м муниципалитетом», — заметил Шапша.
Путин поинтересовался планами по развитию деревоперерабатывающей отрасли. За четыре года, по словам Шапши, открыто три завода по глубокой переработке низкокачественной древесины и готовится к запуску еще один. «Иностранный инвестор вложил 75 млрд рублей. Получается серьезный кластер», — сообщил губернатор.
Президент одобрил. «Очень хорошо. На мировых рынках есть сложности с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны, что отвечает нашим стратегическим целям», — подчеркнул Путин.
По словам губернатора, многие заводы в регионе построены с участием иностранного капитала. В том числе три автопредприятия — Volkswagen, Peugeot-Citro?n и Volvo. После ухода из России европейских брендов нашлись новые партнеры — в Китае.
«Все эти предприятия находятся в собственности российских инвесторов, и начиная с середины прошлого года работают. В 2024 году выпущено 13 тысяч автомобилей, и это только на стадии отладки. В этом году на бывшем Volkswagen будет выпущено уже более 110 тысяч автомобилей. Бывший Peugeot-Citroёn будет выпускать HAVAL по контрактной сборке, планируется 25 тысяч автомобилей. Грузовики – выпущено более двух тысяч», — отметил Шапша и добавил, что сегодня «все предприятия работают», а президент пообещал помочь «вписаться в программы по поддержке автопрома».
На посту губернатора Шапша работает пять лет. Поддержка со стороны президента для него — это «успокоение элиты и демонстрация им того, что есть единый кандидат от власти», пояснил URA.RU член правления Российской ассоциации политконсультантов (РАПК), политолог Андрей Максимов. «И второе — это знак для лоялистского электората о том, что есть кандидат, которого стоит поддержать, если ты поддерживаешь федеральное руководство», — отметил Максимов.
И это неслучайная поддержка. По словам политолога, после бегства в 2022 году западных компаний «территория Калужской области, где ранее было создано несколько мощнейших технопарков, превратилась в технологическую пустыню».
«Это было душераздирающее зрелище: стоят предприятия, но никого и ничего там нет – полное отсутствие жизни. Задача губернатора была – запустить это все вновь: людям дать работу, бюджету – налоги, восстановить производство. Это была героическая задача. Сейчас практически все восстановлено, Шапша смог вырулить ситуацию. Конечно, уровня, который был до 2022 года пока нет, но удалось восстановить предприятия и остановить падение», — считает политолог.
Автомобильная отрасль пострадала едва ли не больше всех, поэтому важно, что в Калуге удалось восстановить производства. Автоэксперт Вячеслав Субботин пояснил URA.RU, что на заводах налажена крупноузловая сборка китайских авто, которые местные инженеры вполне могут адаптировать под более суровые условия русской зимы и неидеальных дорог. «Сборка автомобилей китайских брендов в России позволяет возвращать утилизационный сбор, а это отражается на конечной стоимости. В Калуге есть хорошие инженерные компетенции. Начали собирать, а дальше можно прийти к собственному бренду», — считает Субботин.
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