Путин расставил все точки над i в отношениях с США, ЕС и Украиной

Россия не пойдет на поводу ни у США, ни у Европы, ни тем более у Украины и будет руководствоваться своими национальными интересами. Президент Путин дал это понять политическим элитам Запада в ночном интервью, объяснили эксперты. По словам аналитиков, он совершенно не питает иллюзий по поводу возобновления диалога с США. Путин такой же прагматик, как и его американский коллега Дональд Трамп. Оба хотят мира, но — у каждого свой интерес. А европейцам и тем более Владимиру Зеленскому и просто не на что надеяться.
В отличие от многочисленных и практически ежедневных заявлений Трампа о Путине, о России, об Украине, российский лидер остается немногословным. Ночное интервью Путина журналисту Павлу Зарубину продемонстрировало, что президент спокойно наблюдает за происходящим на Западе и на Украине и делает выводы, говорят эксперты. «Путин сохраняет максимально сдержанную позицию. Отказывается от резких заявлений, воздерживается от комментариев по тем вопросам, которые потенциально могут спровоцировать конфликт.
Российская сторона заинтересована в развитии наметившегося диалога с США, и именно поэтому на данном этапе позиция довольно осторожная», — объяснил URA.RU замдиректора Центра политических технологий Михаил Карягин.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, американиста Александра Бедрицкого, если бы Россия отказалась от переговоров с Соединенными Штатами, в нынешних условиях это означало бы усиление консолидации Запада. «Сегодня этой консолидации уже нет только потому, что переговоры начаты. Кроме того, отсутствие контактов России и США, двух ядерных держав, создавало слишком опасную ситуацию. Путин демонстрирует, что Россия не готова ни на какое временное перемирие и временные уступки. Речь идет об установлении твердого мира в Европе (правда, Европа этому противится). И вот все это Путин спокойно доносит до западных элит», — отметил Бедрицкий.
В интервью Путин жестко отреагировал на поведение европейских политиков, которые требуют своего участия в договоренностях между Россией и США. «Пускай они требуют от кого-нибудь другого, — безапелляционно заявил Путин. — Пускай они со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой. Первый шаг [России и США] должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Но причем тут европейцы? Они нам здесь зачем?».
Европейские элиты, которые уже три года, кроме агрессии к России и заявлениями о продолжении войны до последнего украинца, ничем позитивным не отличились, по сути, загнали сами себя в угол. В отличие от Трампа, который не начинал эту войну с Россией и который способен без репутационных издержек ее прекратить, для Европы отказ от многолетних нарративов — сродни поражению и самоубийству.
Впрочем, Путин оставил дверцу, ведущую к возобновлению контактов и с Европой приоткрытой. Он дал понять, что и европейцы могут участвовать в переговорном процессе, но только ради одно – ради того, чтобы «мир был достигнут».
В позиции европейцев по поводу конфликта с Россией Путин «недвусмысленно разочарован», полагает доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филфака РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов. «Что до начала СВО, что во время, и где-то даже после мирной инициативы Трампа ядровые страны Европы не внесли вклада в урегулирование украинской проблемы. Сначала они не удосужились вынудить спонсируемый ими Киев выполнить Минские договоренности, заняв фактически сторону администрации Байдена. А во время горячей фазы конфликта взяли курс на „уничтожение“ российской экономики, сдерживание России, победу ВСУ и отказ от диалога с Москвой.
Поэтому смена настроений некоторых политиков-ястребов, решивших подстроиться под Трампа и мирную повестку, не вернула к ним доверие Кремля», — убежден эксперт.
В отличие от европейцев, Путин и Трамп говорят на одном языке — языке прагматизма и национальных интересов, что также играет на повышение доверия между политиками. Однако, по мнению политолога Бедрицкого, Трамп в более сложной ситуации — он «глобалист американский», но ему противостоит та часть элит, которая относится к «глобалистам, воспринимающих Америку, как вязанку дров, что можно бросить в костер мировой революции». «Но в целом Путин и Трамп, защищающие национальные интересы, совпадают в своих позициях, и понимают позиции друг друга», — полагает эксперт.
Но, как отмечает Бедрицкий, Путин готов вести диалог и с европейцами даже при их сегодняшней позиции. «Или диалог, или пусть постоят в сторонке, дал понять президент, а все договоренности будут достигаться с США. Но здесь вопрос — где гарантия, что эти договоренности будут выполняться без европейцев.
При нынешней их позиции такой гарантии нет. Поэтому позиция России заключается, вероятно, в том, чтобы американцы сами договаривались со своими европейскими союзниками. Ведение переговоров с Европой напрямую – бесперспективно для нас», — считает Бедрицкий.
Загнал себя в тупик и Зеленский, который запретил себе и окружению любые переговоры с Россией. Сохранить власть он может, только продолжая войну. Путин едва ли не впервые признался, что для России было бы выгодно сохранение у власти Зеленского. «Он токсичен, он является фактором разложения и армии, и общества, и государства, — объяснил свою позицию Путин. — Трамп наверняка это понимает и толкает его на выбор. Он, как мне представляется, хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства. И в целом это не столько на пользу России, сколько самой Украине на пользу».
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин отмечает, что Зеленский, который «ассоциируется с войной и который тем самым себя дискредитировал», Трампу не нужен. Американскому лидеру нужен «человек мира». Со сменой Зеленского фактически должна измениться и социально-политическая обстановка в Украине, должно начаться «оздоровление».
Для Путина, убежден руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, главное в отношениях с Украиной — добиться целей спецоперации и гарантировать безопасность России в будущем. «Для него важно, каким будет статус будет Украины после завершения конфликта, и важно, чтобы эта территория больше никогда не стала плацдармом для агрессивных действий в отношении России. Понятно, что президентские выборы на Украине будут, но это не является основной точкой давления России.
Нам нужно одно – гарантии стратегической безопасности нашей страны, — убежден эксперт. – Путин и сказал, что не ставит во главу угла смену Зеленского или его легитимацию. Для него это не является предметом обсуждения с американцами, а для американцев это – инструмент давления на Зеленского».
Путин прямо дал понять в интервью, что не намерен упускать возможность повысить доверие между Россией и США. По словам политолога Клинцевича, Трамп — «национально ориентированный лидер», и в этом они с Путиным похожи. Вместе с тем российский лидер понимает, что полномочия Трампа ограничены одним президентским сроком, и после его ухода может все измениться. «В Америке многие соглашения заключаются персонально с президентом, а не с государством, и с уходом из Белого дома Трампа все может обнулиться. Но США выстроены по схеме одной большой корпорации. Если эта корпорация будет находиться во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, вот эта связка станет для нас гарантией хороших отношений с США», — полагает эксперт.
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