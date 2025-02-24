Путин показал, что не купится на уловки Трампа по Китаю

Президент Владимир Путин продемонстрировал, что Россия не откажется от дружбы с Китаем после возобновления контактов с США. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули в телефонном разговоре, что отношения Москвы и Пекина не зависят от других стран. Как объяснили URA.RU эксперты, Дональд Трамп выступает против сближения России и Китая, но Путин не купится на уловки американского коллеги.
Первыми о разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщили в Китае. Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Позднее сообщение о звонке появилось на сайте Кремля. В сообщении сказано, что продолжительный разговор носил теплый и дружеский характер.
«Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении Кремля.
Путин и Си Цзиньпин отдельно подчеркнули, что дружба России и Китая «не подвержена внешнему влиянию», носит стратегический характер и не направлена против кого-либо. Лидеры не обошли стороной расширение сотрудничества в экономике, культуре, образовании и спорте.
Главы государств подтвердили график предстоящих встреч и торжественных мероприятий в Москве и Пекине, посвященным празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Ранее Си Цзиньпин принял приглашение на военный Парад в честь 9 Мая в российской столице.
Путин сегодняшним разговором с Си Цзиньпином показал, что Россия продолжит сотрудничество с Китаем, несмотря на все уловки Трампа, который еще в свой первый президентский срок объявил КНР торговую войну, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. Во время предвыборной гонки в США республиканец называл сближение Москвы и Пекина «опасной вещью» и обещал положить этому конец.
«Сегодняшний разговор показывает, что нынешний очень высокий уровень отношений между Москвой и Пекином сохраняется, он необратим. Это означает, что Соединенным Штатам, которые публично поставили перед собой задачу разорвать связку Россия — Китай, не удастся этого сделать», — заявил Зудин.
С его мнением согласился руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Он добавил, что активизация контактов между Москвой и Вашингтоном не скажется на всеобъемлющем партнерстве между Россией и Китаем. «Отношения России и КНР — один из несущих компонентов современного миропорядка. Сегодняшний разговор еще раз показывает, что Москва и Пекин привержены сохранению тесного взаимодействия, что бы ни происходило в отношениях России и США», — отметил собеседник URA.RU.
По его словам, звонок Путина и Си Цзиньпина не случайно прошел 24 февраля, в третью годовщину начала спецоперации. Китай играет активную роль в самых острых международных вопросах, стремится положить конец конфликту на Украине, добавил Карнеев.
Пекин с самого начала спецоперации выступал с различными мирными инициативами по урегулированию ситуации в Восточной Европе, поэтому КНР вновь активизирует свои дипломатические усилия на фоне переговоров Москвы и Вашингтона, отметила ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. «У Китая сложилась позиция: а как же мы? Сейчас китайцы пытаются принять более активное участие в урегулировании конфликта на Украине, потому что им кажется, что они оказываются за бортом этого процесса», — объяснила китаист.
Взаимоотношения в треугольнике Россия — Китай — США претерпели изменения, особенно в последний месяц, заявила Заклязьминская. Лидеры трех стран начали проводить между собой постоянные сверки позиций, с прошлого разговора между Путиным и Си Цзиньпином прошел всего месяц, продолжила собеседница URA.RU. По ее мнению, стороны перестали по несколько месяцев готовиться к визитам, разговорам и стремятся быстрее решать вопросы, в том числе по Украине.
«Мы видим изменение способов глобального управления — оно становится более оперативным. Многие вопросы были слишком затянуты. На прошлой неделе прошли переговоры в Эр-Рияде (между Россией и США, — ред.), сейчас готовятся новые решения по Украине. Стороны готовы оперативно реагировать на поступающую информацию, на все события. Это положительный момент в координации глобальной повестки, которая формируется в этом треугольнике», — резюмировала Заклязьминская.
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