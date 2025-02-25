Путин провел с Трампом заочный раунд переговоров

Президент Владимир Путин провел заочный раунд переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом по редкоземельным металлам и снятию санкций. На фоне сделки США и Украины по редкоземельным металлам Путин заявил о готовности пустить США в эту отрасль в России. Более того — в Донбасс. Эксперты видят в словах президента признак того, что Россия уходит от сырьевой экономики, что она готова принимать западные технологии. Но — не в ущерб национальным интересам. Теперь иностранные компании будут работать в РФ на ее условиях.
Вечернее совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, которое провел Путин 24 февраля, стало реакцией на готовящуюся сделку США и Украины по природным ресурсам незалежной. Незадолго до этого обсуждения президент США Дональд Трамп заявил о готовности к совместным экономическим проектам с Москвой, в том числе по добыче «очень ценных ресурсов». Вишенкой на торте стало интервью Путина журналисту Павлу Зарубину.
Путин неожиданно предложил американским партнерам совместную работу в сфере редкоземельных металлов. При этом российский лидер сразу обозначил, что готовящееся соглашение США и Украины по редкоземельными металлам «нас не касается». «Наше дело — это то, что мы обсуждали сейчас на совещании», — сказал президент.
Россия, по словам Путина, открыта к сотрудничеству и с другими странами. «У нас, безусловно, на порядок — хочу это подчеркнуть, — на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», — заявил Путин.
Это касается и тех территорий, которые вернулись в состав России, продолжил президент. «Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить [сотрудничество] и американским нашим партнерам, — когда говорю партнеры, то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании — если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал глава государства. На уточняющий вопрос журналиста о Донбассе, Путин твердо сказал: «Да, конечно».
Москва открыта к восстановлению тесных экономических связей с США и с остальными странами Запада, объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, озвученные президентом предложения не связаны с будущими мирными переговорами по Украине, а нацелены на долгосрочное сотрудничество с теми странами, которые пока предпочитают санкции вместо торговли.
«В период предыдущих американских администраций особенно пострадали экономические связи между Россией и Западом. Сейчас Путин посылает сигнал: давайте их восстанавливать, всем от этого будет только лучше. Президент указал, что у нас есть такие ресурсы и призвал американский и западный бизнес возвращаться», — объяснил американист.
При этом видно, что Путин, как и его визави Дональд Трамп, затеявший сделку с Украиной, остается прагматиком, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «У Путина по отношению к Западу остался лишь прагматизм, никаких эмоций. Россия готова взаимодействовать с Западом там, где ей это выгодно, — говорит эксперт. —
Россия, несмотря на сохранение в дискурсе многих западных лидеров неприемлемых позиций, в целом, готова вести business as usual в отрыве от эмоций. И в этом, конечно, позиция Трампа Москве куда ближе, чем позиция Брюсселя».
Трамп может использовать слова Путина, чтобы восстановить отношения с Москвой и снять санкции, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, у президента США появилась возможность сказать американской общественности, что нужные Вашингтону ресурсы есть у России. «Трамп во всей этой ситуации просто не хочет выглядеть лузером и Путин дает ему такую возможность, — считает собеседник URA.RU.
Возможность сотрудничество с США или другими странами Запада по редкоземельным ресурсам, особенно в Донбассе, должно закрепить мир в этом регионе, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Мы готовы предоставить США такие металлы, но, естественно, не на таких кабальных условиях, как на себя берет Украина. Если бы американский капитал присутствовал на месторождениях на освобожденных территориях в Донбассе, это, конечно, совершенно изменило бы ситуацию на фронте и перспективы мирных соглашений», — пояснил политолог.
Путин, который готов снова пустить западные компании на российский рынок, в том числе на новые территории преследует исключительно национальные интересы. Ему важно, чтобы отрасли получили новый стимул в развитии. Это выгодно стране и ее экономике прежде всего. По его словам, для добычи ресурсов, причем не только редкоземельных металлов, но и нефти, разработки труднодоступных залежей, России нужны инвестиции, зарубежные технологии. Несмотря на конфликт на Украине, который рано или поздно закончится, очевидно, что в роли инвесторов хотят выступать и США, и Европа, а не только Китай, считает политолог Суздальцев. «Пока конкуренты ждут, Трамп решил воспользоваться моментом», — резюмировал собеседник URA.RU.
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