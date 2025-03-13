Путин и Лукашенко меняют акценты в своих отношениях

Россия и Белоруссия меняют акценты в отношениях. По словам экспертов, в экономике союзники смогли преодолеть разногласия, и сейчас главное — сосредоточиться на обороноспособности. Аналитики прогнозируют начало большой модернизации белорусской армии после окончания СВО. Сделать это без прямого участия Москвы будет невозможно. И здесь президент РФ Владимир Путин готов помогать союзнику. А белорусский лидер Александр Лукашенко — всецело надеется на свою «колыбель».
Отношения России и Белоруссии — не просто союзнические, а братские, сказал, приветствуя гостя в Зеленой гостиной Большого кремлевского дворца, президент Путин. «Наши отношения могли бы стать примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и в сфере нашего сотрудничества на международной арене», — убежден Путин.
Товарооборот превысил уже 50 млрд долларов. Россия и Белоруссия создают совместные производства, например, в сфере авиастроения. «Работа идет на марше», — констатировал российский лидер и пригласил Лукашенко в Волгоград, где накануне 9 Мая пройдет большой международный форум, посвященный победе в Великой Отечественной войне.
Успехи в экономике и рост товарооборота Лукашенко назвал «хорошим зеркалом» развития двусторонних отношений. «Мы движемся в нормальном направлении», — оценил он.
Да и в целом, ситуация белорусского лидера вполне устраивает: президентские выборы прошли спокойно, в отличие от 2020 года, когда победа Лукашенко вызвала массовые протесты. На этот раз выходить на улицы было некому. «Разбежались, — объяснил Лукашенко. — Небольшая часть сбежала на Запад, но и в Белоруссии они [оппоненты] все-таки есть. Притаились где-то».
По словам Лукашенко, результаты выборов показали, что Россия для Белоруссии — «восточный вектор». Напомним, явка превысила 85%, за действующего президента отдали голоса почти 87% белорусов.
«Здесь наша колыбель. Народ дал ответ. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе, сегодняшним острием которой является конфликт на Украине. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши враги и соперники», — заявил Лукашенко.
Переговоры Путина и Лукашенко длились несколько часов. Но уже во время совместного заявления белорусский лидер раскрыл, что они готовы продолжить диалог и завтра, и послезавтра — в общем, столько, сколько потребуется.
Как заявил президент Путин, с коллегой они «подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства». «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.
Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, — сказал Путин. — Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности, и, таким образом, договор вступил в законную силу».
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил URA.RU, что стороны подтвердили свое единство в решении вопросов, касающихся обороны Союзного государства. «Документ глобальный и очень содержательный. Он подтверждает, что никакие угрозы в отношении Белоруссии и России не могут рассматриваться по отдельности. Это совместное реагирование, совместный анализ, совместное прогнозирование и сплоченность — политическая и дипломатическая сплоченность, безусловное взаимодействие оборонных ведомств, — сказал Мезенцев. — В политическом плане совершенствование взаимодействия идет год от года все более успешно. А в содержательно-предметном (помощь России в модернизации белорусской армии, — ред.) — это вопрос к министерствам обороны России и Белоруссии».
В российско-белорусских отношениях, как объяснили URA.RU эксперты, на первый план выходят вопросы военного сотрудничества. Как считает руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, это связано с тем, что после 2020 года, когда в Белоруссии была попытка госпереворота, удалось закрыть ключевые темы в экономике, а те, что «имеют долгоиграющий характер, не могут разрешиться за один день». А вот с обеспечением обороны Союзного государства вопросы остаются, и, более того, их актуальность возрастает.
«Встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне переговоров США и Украины в саудовской Джидде и новых инициатив со стороны некоторых стран ЕС по давлению на Россию. Стягиваются войска к западным границам Белоруссии, у границ Калининграда формируется мощная военная группировка. Идет речь о возможных провокациях против российского флота, подводных и наземных коммуникаций.
Одним словом, европейские страны на фоне мирных инициатив Дональда Трампа продолжают провоцировать войну между Западом и Россией. Поэтому согласование позиций президентов России и Белоруссии необходимо», — убежден Киреев.
Сегодняшними переговорами и самим фактом того, что Лукашенко после своего переизбрания президентом в январе в первую очередь посетил с официальным визитом Москву, лидеры лишний раз продемонстрировали союзнические отношения России и Белоруссии, объясняет член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По мнению эксперта, стороны усилят в ближайшее время именно военно-техническое сотрудничество, о чем, собственно, говорит и намерение двух стран обновить соответствующий договор от 2009 года. «Российское военное присутствие в Белоруссии негласно увеличится. Это может быть размещение там каких-то ударных частей, авиачасти, станций радиолокационного слежения и прочего, — считает Безпалько. –
Но при этом Россия, несмотря на союзнические отношения, не готова передать военные технологии: в какой-то момент в Белоруссии произойдет смена власти, и нам нужно быть уверенными, что не произойдет утечка в третьи страны. Кроме того, Россия, напомню, оставляет за собой контроль над ядерной кнопкой».
Политолог Андрей Суздальцев также говорит, что Россия вынуждена укреплять обороноспособность Белоруссии. «России нужен союзник. Хотя, сколько бы та же Польша нас ни пугала (премьер-министр Туск даже просит разместить ядерное оружие на своей территории), там понимают, что нападение на Белоруссию невозможно без войны с Россией, имею в виду Калининград. Поэтому РФ приходится проводить перевооружение белорусской армии тоже. Да и ядерное оружие мы разместили там с расчетом на то, что страны НАТО получат какое-то понимание, что Россия готова ответить на любую провокацию», — полагает эксперт.
После победного завершения Россией СВО, настанет время для «структурной реформы белорусской армии» — наподобие той, через которую проходили российские Вооруженные силы, убежден замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Россия проходила это перевооружение “с колес”. Белорусы изучают наш опыт, и вскоре встанет задача – как этот опыт трансформировать, чтобы модернизировать армию не в режиме экстренного разрешения возникающих проблем, а в режиме планомерного развития», — полагает Семибратов.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Белоруссия поучаствует в модернизации своей армии, поскольку в стране развитая промышленность — есть возможность использовать их площади для производства разного рода оборонной продукции. «Строительство завода по производству БПЛА — это лишь один проект, который может быть реализован. Но есть масса закрытых совместных решений. Как они будут реализованы, в значительной степени будет зависеть от дальнейшего развития событий в мире», — заключил Жарихин.
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