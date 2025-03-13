Путин и Лукашенко меняют акценты в своих отношениях

Россия займется укреплением военного потенциала Белоруссии

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Президенты России и Белоруссии укрепляют общее оборонное пространство
Президенты России и Белоруссии укрепляют общее оборонное пространство Фото:

Россия и Белоруссия меняют акценты в отношениях. По словам экспертов, в экономике союзники смогли преодолеть разногласия, и сейчас главное — сосредоточиться на обороноспособности. Аналитики прогнозируют начало большой модернизации белорусской армии после окончания СВО. Сделать это без прямого участия Москвы будет невозможно. И здесь президент РФ Владимир Путин готов помогать союзнику. А белорусский лидер Александр Лукашенко — всецело надеется на свою «колыбель».

Отношения России и Белоруссии — не просто союзнические, а братские, сказал, приветствуя гостя в Зеленой гостиной Большого кремлевского дворца, президент Путин. «Наши отношения могли бы стать примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и в сфере нашего сотрудничества на международной арене», — убежден Путин.

Из зала, где проходили переговоры, российская делегация вышла в хорошем настроении
Из зала, где проходили переговоры, российская делегация вышла в хорошем настроении
Фото:

Товарооборот превысил уже 50 млрд долларов. Россия и Белоруссия создают совместные производства, например, в сфере авиастроения. «Работа идет на марше», — констатировал российский лидер и пригласил Лукашенко в Волгоград, где накануне 9 Мая пройдет большой международный форум, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Успехи в экономике и рост товарооборота Лукашенко назвал «хорошим зеркалом» развития двусторонних отношений. «Мы движемся в нормальном направлении», — оценил он.

Да и в целом, ситуация белорусского лидера вполне устраивает: президентские выборы прошли спокойно, в отличие от 2020 года, когда победа Лукашенко вызвала массовые протесты. На этот раз выходить на улицы было некому. «Разбежались, — объяснил Лукашенко. — Небольшая часть сбежала на Запад, но и в Белоруссии они [оппоненты] все-таки есть. Притаились где-то».

По словам Лукашенко, результаты выборов показали, что Россия для Белоруссии — «восточный вектор». Напомним, явка превысила 85%, за действующего президента отдали голоса почти 87% белорусов.

«Здесь наша колыбель. Народ дал ответ. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе, сегодняшним острием которой является конфликт на Украине. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши враги и соперники», — заявил Лукашенко.
В Малахитовом зале сегодня было по-настоящему жарко - обстоятельные переговоры
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Переговоры Путина и Лукашенко длились несколько часов. Но уже во время совместного заявления белорусский лидер раскрыл, что они готовы продолжить диалог и завтра, и послезавтра — в общем, столько, сколько потребуется.

Как заявил президент Путин, с коллегой они «подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства». «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, — сказал Путин. — Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности, и, таким образом, договор вступил в законную силу».

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил URA.RU, что стороны подтвердили свое единство в решении вопросов, касающихся обороны Союзного государства. «Документ глобальный и очень содержательный. Он подтверждает, что никакие угрозы в отношении Белоруссии и России не могут рассматриваться по отдельности. Это совместное реагирование, совместный анализ, совместное прогнозирование и сплоченность — политическая и дипломатическая сплоченность, безусловное взаимодействие оборонных ведомств, — сказал Мезенцев. — В политическом плане совершенствование взаимодействия идет год от года все более успешно. А в содержательно-предметном (помощь России в модернизации белорусской армии, — ред.) — это вопрос к министерствам обороны России и Белоруссии».

В 2023 году Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Фото: Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр»

В российско-белорусских отношениях, как объяснили URA.RU эксперты, на первый план выходят вопросы военного сотрудничества. Как считает руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, это связано с тем, что после 2020 года, когда в Белоруссии была попытка госпереворота, удалось закрыть ключевые темы в экономике, а те, что «имеют долгоиграющий характер, не могут разрешиться за один день». А вот с обеспечением обороны Союзного государства вопросы остаются, и, более того, их актуальность возрастает.

«Встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне переговоров США и Украины в саудовской Джидде и новых инициатив со стороны некоторых стран ЕС по давлению на Россию. Стягиваются войска к западным границам Белоруссии, у границ Калининграда формируется мощная военная группировка. Идет речь о возможных провокациях против российского флота, подводных и наземных коммуникаций.

Одним словом, европейские страны на фоне мирных инициатив Дональда Трампа продолжают провоцировать войну между Западом и Россией. Поэтому согласование позиций президентов России и Белоруссии необходимо», — убежден Киреев.

Сегодняшними переговорами и самим фактом того, что Лукашенко после своего переизбрания президентом в январе в первую очередь посетил с официальным визитом Москву, лидеры лишний раз продемонстрировали союзнические отношения России и Белоруссии, объясняет член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По мнению эксперта, стороны усилят в ближайшее время именно военно-техническое сотрудничество, о чем, собственно, говорит и намерение двух стран обновить соответствующий договор от 2009 года. «Российское военное присутствие в Белоруссии негласно увеличится. Это может быть размещение там каких-то ударных частей, авиачасти, станций радиолокационного слежения и прочего, — считает Безпалько. –

Но при этом Россия, несмотря на союзнические отношения, не готова передать военные технологии: в какой-то момент в Белоруссии произойдет смена власти, и нам нужно быть уверенными, что не произойдет утечка в третьи страны. Кроме того, Россия, напомню, оставляет за собой контроль над ядерной кнопкой».
Украинские пограничники закрыли проход на свою территорию со стороны Белоруссии дедовским способом - противотанковыми «ежами»
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Политолог Андрей Суздальцев также говорит, что Россия вынуждена укреплять обороноспособность Белоруссии. «России нужен союзник. Хотя, сколько бы та же Польша нас ни пугала (премьер-министр Туск даже просит разместить ядерное оружие на своей территории), там понимают, что нападение на Белоруссию невозможно без войны с Россией, имею в виду Калининград. Поэтому РФ приходится проводить перевооружение белорусской армии тоже. Да и ядерное оружие мы разместили там с расчетом на то, что страны НАТО получат какое-то понимание, что Россия готова ответить на любую провокацию», — полагает эксперт.

Белорусы укрепили свою территорию «зубами дракона»
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

После победного завершения Россией СВО, настанет время для «структурной реформы белорусской армии» — наподобие той, через которую проходили российские Вооруженные силы, убежден замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Россия проходила это перевооружение “с колес”. Белорусы изучают наш опыт, и вскоре встанет задача – как этот опыт трансформировать, чтобы модернизировать армию не в режиме экстренного разрешения возникающих проблем, а в режиме планомерного развития», — полагает Семибратов.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Белоруссия поучаствует в модернизации своей армии, поскольку в стране развитая промышленность — есть возможность использовать их площади для производства разного рода оборонной продукции. «Строительство завода по производству БПЛА — это лишь один проект, который может быть реализован. Но есть масса закрытых совместных решений. Как они будут реализованы, в значительной степени будет зависеть от дальнейшего развития событий в мире», — заключил Жарихин.

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Россия и Белоруссия меняют акценты в отношениях. По словам экспертов, в экономике союзники смогли преодолеть разногласия, и сейчас главное — сосредоточиться на обороноспособности. Аналитики прогнозируют начало большой модернизации белорусской армии после окончания СВО. Сделать это без прямого участия Москвы будет невозможно. И здесь президент РФ Владимир Путин готов помогать союзнику. А белорусский лидер Александр Лукашенко — всецело надеется на свою «колыбель». Отношения России и Белоруссии — не просто союзнические, а братские, сказал, приветствуя гостя в Зеленой гостиной Большого кремлевского дворца, президент Путин. «Наши отношения могли бы стать примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и в сфере нашего сотрудничества на международной арене», — убежден Путин. Товарооборот превысил уже 50 млрд долларов. Россия и Белоруссия создают совместные производства, например, в сфере авиастроения. «Работа идет на марше», — констатировал российский лидер и пригласил Лукашенко в Волгоград, где накануне 9 Мая пройдет большой международный форум, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Успехи в экономике и рост товарооборота Лукашенко назвал «хорошим зеркалом» развития двусторонних отношений. «Мы движемся в нормальном направлении», — оценил он. Да и в целом, ситуация белорусского лидера вполне устраивает: президентские выборы прошли спокойно, в отличие от 2020 года, когда победа Лукашенко вызвала массовые протесты. На этот раз выходить на улицы было некому. «Разбежались, — объяснил Лукашенко. — Небольшая часть сбежала на Запад, но и в Белоруссии они [оппоненты] все-таки есть. Притаились где-то». По словам Лукашенко, результаты выборов показали, что Россия для Белоруссии — «восточный вектор». Напомним, явка превысила 85%, за действующего президента отдали голоса почти 87% белорусов. Переговоры Путина и Лукашенко длились несколько часов. Но уже во время совместного заявления белорусский лидер раскрыл, что они готовы продолжить диалог и завтра, и послезавтра — в общем, столько, сколько потребуется. Как заявил президент Путин, с коллегой они «подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства». «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил URA.RU, что стороны подтвердили свое единство в решении вопросов, касающихся обороны Союзного государства. «Документ глобальный и очень содержательный. Он подтверждает, что никакие угрозы в отношении Белоруссии и России не могут рассматриваться по отдельности. Это совместное реагирование, совместный анализ, совместное прогнозирование и сплоченность — политическая и дипломатическая сплоченность, безусловное взаимодействие оборонных ведомств, — сказал Мезенцев. — В политическом плане совершенствование взаимодействия идет год от года все более успешно. А в содержательно-предметном (помощь России в модернизации белорусской армии, — ред.) — это вопрос к министерствам обороны России и Белоруссии». В российско-белорусских отношениях, как объяснили URA.RU эксперты, на первый план выходят вопросы военного сотрудничества. Как считает руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, это связано с тем, что после 2020 года, когда в Белоруссии была попытка госпереворота, удалось закрыть ключевые темы в экономике, а те, что «имеют долгоиграющий характер, не могут разрешиться за один день». А вот с обеспечением обороны Союзного государства вопросы остаются, и, более того, их актуальность возрастает. «Встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне переговоров США и Украины в саудовской Джидде и новых инициатив со стороны некоторых стран ЕС по давлению на Россию. Стягиваются войска к западным границам Белоруссии, у границ Калининграда формируется мощная военная группировка. Идет речь о возможных провокациях против российского флота, подводных и наземных коммуникаций. Сегодняшними переговорами и самим фактом того, что Лукашенко после своего переизбрания президентом в январе в первую очередь посетил с официальным визитом Москву, лидеры лишний раз продемонстрировали союзнические отношения России и Белоруссии, объясняет член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По мнению эксперта, стороны усилят в ближайшее время именно военно-техническое сотрудничество, о чем, собственно, говорит и намерение двух стран обновить соответствующий договор от 2009 года. «Российское военное присутствие в Белоруссии негласно увеличится. Это может быть размещение там каких-то ударных частей, авиачасти, станций радиолокационного слежения и прочего, — считает Безпалько. – Политолог Андрей Суздальцев также говорит, что Россия вынуждена укреплять обороноспособность Белоруссии. «России нужен союзник. Хотя, сколько бы та же Польша нас ни пугала (премьер-министр Туск даже просит разместить ядерное оружие на своей территории), там понимают, что нападение на Белоруссию невозможно без войны с Россией, имею в виду Калининград. Поэтому РФ приходится проводить перевооружение белорусской армии тоже. Да и ядерное оружие мы разместили там с расчетом на то, что страны НАТО получат какое-то понимание, что Россия готова ответить на любую провокацию», — полагает эксперт. После победного завершения Россией СВО, настанет время для «структурной реформы белорусской армии» — наподобие той, через которую проходили российские Вооруженные силы, убежден замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Белоруссия поучаствует в модернизации своей армии, поскольку в стране развитая промышленность — есть возможность использовать их площади для производства разного рода оборонной продукции. «Строительство завода по производству БПЛА — это лишь один проект, который может быть реализован. Но есть масса закрытых совместных решений. Как они будут реализованы, в значительной степени будет зависеть от дальнейшего развития событий в мире», — заключил Жарихин.
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