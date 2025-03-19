В России запустят новую программу для ветеранов спецоперации

В ней смогут принять участие их семьи, а кураторами станут успешные бизнесмены

19 марта 2025 в 05:00 Размер текста - 17 +

Предприниматели развивают не только свое дело, но и всю страну, подчеркнула Альфия Когогина Фото: Роман Наумов © URA.RU статья из сюжета «Проекты для будущего России» Участникам спецоперации и членам их семей помогут открыть свое дело. Как рассказала в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина, 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в котором успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. В 1990-е годы именно предприниматели помогли поднять страну, отметила парламентарий Фото: Роман Наумов © URA.RU — Партпроекту «Предпринимательство» в апреле исполнится три года. Что послужило толчком к его созданию? Какая основная цель? — Да, партпроект молод, как и предпринимательство в нашей стране. Оно родилось вместе с новой Россией. В Советском Союзе предпринимателей называли спекулянтами, их преследовали. Но в 1990-е годы именно они накормили страну, одели и обули ее. Я верю, что сегодня они могут внести весомый вклад в экономическую независимость и технологический суверенитет России. Это огромная 30-миллионая армия смелых и креативных людей, они создают 20% национального богатства, формируют значительную часть бюджетов разных уровней, с ними нужен постоянный диалог. Наверное, это и есть наша главная цель — сформировать профессиональную площадку, где бизнесмены, регионы, общественно-деловые объединения вели бы постоянную дискуссию о развитии предпринимательства, выявляли проблемы, предлагали решения, воплощали идеи, помогали принимать прогрессивные законы. — «Единая Россия» проводит мастер-классы по созданию собственного бизнеса. Какие планы по развитию этих обучающих мероприятий? — В 2025 году мы запланировали провести более тысячи мероприятий разных форматов, и мастер-класс — один из эффективных. Я хочу заострить внимание на важнейшей теме — обучении ветеранов СВО и членов их семей, мечтающих начать свое дело. Недавно «Единая Россия» подписала с Россельхозбанком большое соглашение о сотрудничестве, частью которого стал обучающий модуль для бойцов и их близких, желающих заняться предпринимательством на селе. Статья по теме В России расширят меры поддержки ветеранов СВО с инвалидностью Стартовала еще одна обучающая программа, разработанная с Корпорацией малого и среднего бизнеса и «Опорой России», под названием «СВОй бизнес». Для нас принципиально недопустим формат «обучение ради обучения». Нужно помочь ветерану или члену его семьи понять, хочет ли он этим заниматься, понимает ли всю ответственность. В таком случае мы готовы научить его азам предпринимательства, рассказать, как получить грант, льготный кредит. Планируется введение института наставничества, чтобы помочь встать на ноги. Все это очень важно. Мы хотим, чтобы повысился процент тех, кто обучился и начал свой бизнес. — В вашем ежегодном докладе анализируется эффективность мер госполитики в сфере предпринимательства. Как вы оцениваете эту работу? — Мы берем острую для страны тему, прорабатываем ее и приглашаем к анализу регионы, бизнесменов, деловые сообщества, такие как «Опора России», Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийский народный фронт. В выработке решений также участвуют Корпорация МСП, Центральный банк и другие. В результате, готовится объемный материал, который не только описывает ситуацию, но и высвечивает проблемные вопросы, предлагает их решения. Важно, что документ получается согласованным: все поддерживают выводы и предложения. «Единая Россия» помогает решить острые экономические вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приведу несколько примеров. Наша работа помогла принять закон о продлении механизма «зонтичных» поручительств, предоставляемых Корпорацией МСП малому и среднему бизнесу. Это решает проблему нехватки залоговой массы у бизнесменов и снижает стоимость кредитов, потому что гарантия государства, Корпорации МСП, — наивысшая. Мы выявили приоритетные отрасли малого и среднего бизнеса и снизили налоговую нагрузку для обрабатывающих производств. Тарифы страховых взносов для них уменьшились с 15% до 7,6%. Мы смогли этого добиться в тот момент, когда в России обсуждалось повышение налоговой нагрузки. Президент обозначил обеспечение технологического и индустриального предпринимательства достаточной инфраструктурой в качестве основной цели. Это было наше предложение в прошлом докладе. Теперь в России должны появиться не менее 100 индустриальных и технопарков. — В январе этого года партия обновила паспорта партийных проектов, впервые обозначены ключевые показатели эффективности проектов. Какие изменения произошли в вашем партпроекте? — Президент 7 мая 2024 года подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации, они стали более амбициозными, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы должны добиться не количественного, а качественного успеха. В ближайшие годы нас ждет серьезная и сложная работа. В прошлую шестилетку бизнесу посвятили отдельный нацпроект. Сейчас эта тема встроена в разные программы. Нужно понять, как, в какой мере и какие ресурсы будут работать на развитие МСП в каждой из них. Этим мы и занимаемся. — Президент поставил задачу развития МСП, способного обеспечить технологическое лидерство страны. Какие шаги уже сделаны в этом направлении? Статья по теме Женщинам в России предлагают запретить переработки — Тема малых технологических компаний стала актуальной в 2023 году. Здесь главное реализовать такую политику, которая позволит индустриальному сектору, обрабатывающим производствам, IT-сфере и «высокотеху» добиться заметных скачков в развитии, снять все барьеры. Эти приоритетные отрасли утверждены постановлением правительства. Нам в этой работе важно следить за правоприменением и формированием законодательства. Говоря про индустриальный сектор и технологические компании, нужно сказать, что важной поддержкой стало их встраивание в сотрудничество с крупным бизнесом и формирование института госзакупок. Бюджеты всех уровней и компании с государственным участием по закону обязаны закупать не менее 25% у малого и среднего бизнеса. За последние четыре года объем таких закупок вырос в 2,2 раза, и в 2024 году, по оценке Корпорации МСП, достиг 9,6 трлн рублей. Это огромный рынок сбыта для малых компаний. Важно, что МСП, которым сейчас достаются 75% контрактов, доказали свою порядочность и рассматриваются крупным бизнесом как очень эффективный партнер. — Какие результаты вы хотели бы увидеть в работе партпроекта «Предпринимательство» к 2027 году, когда ему исполнится пять лет? Статья по теме Путин сблизил россиян и бизнес для достижения целей на 2030 год — Партпроект «Предпринимательство» — это проект, реализуемый по всей стране, о котором знают бизнесмены, которому они верят и за который голосуют своим действием, участием, вовлечением в наши проекты. Тут надо вспомнить слова президента, которые он произнес в январе этого года на заседании наблюдательного совета АСИ, «быть предпринимателем — это патриотично», идти на риск, развивать не только свою компанию, но и всю страну — это очень благородно. Я бы хотела, чтобы эти патриотичные люди были с нами, и мы вместе вели страну вперед, улучшая жизнь вокруг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам спецоперации и членам их семей помогут открыть свое дело. Как рассказала в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина, 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в котором успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Партпроекту «Предпринимательство» в апреле исполнится три года. Что послужило толчком к его созданию? Какая основная цель? — Да, партпроект молод, как и предпринимательство в нашей стране. Оно родилось вместе с новой Россией. В Советском Союзе предпринимателей называли спекулянтами, их преследовали. Но в 1990-е годы именно они накормили страну, одели и обули ее. Я верю, что сегодня они могут внести весомый вклад в экономическую независимость и технологический суверенитет России. — «Единая Россия» проводит мастер-классы по созданию собственного бизнеса. Какие планы по развитию этих обучающих мероприятий? — В 2025 году мы запланировали провести более тысячи мероприятий разных форматов, и мастер-класс — один из эффективных. Я хочу заострить внимание на важнейшей теме — обучении ветеранов СВО и членов их семей, мечтающих начать свое дело. Недавно «Единая Россия» подписала с Россельхозбанком большое соглашение о сотрудничестве, частью которого стал обучающий модуль для бойцов и их близких, желающих заняться предпринимательством на селе. Стартовала еще одна обучающая программа, разработанная с Корпорацией малого и среднего бизнеса и «Опорой России», под названием «СВОй бизнес». Для нас принципиально недопустим формат «обучение ради обучения». Нужно помочь ветерану или члену его семьи понять, хочет ли он этим заниматься, понимает ли всю ответственность. В таком случае мы готовы научить его азам предпринимательства, рассказать, как получить грант, льготный кредит. Планируется введение института наставничества, чтобы помочь встать на ноги. Все это очень важно. Мы хотим, чтобы повысился процент тех, кто обучился и начал свой бизнес. — В вашем ежегодном докладе анализируется эффективность мер госполитики в сфере предпринимательства. Как вы оцениваете эту работу? — Мы берем острую для страны тему, прорабатываем ее и приглашаем к анализу регионы, бизнесменов, деловые сообщества, такие как «Опора России», Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийский народный фронт. В выработке решений также участвуют Корпорация МСП, Центральный банк и другие. В результате, готовится объемный материал, который не только описывает ситуацию, но и высвечивает проблемные вопросы, предлагает их решения. Важно, что документ получается согласованным: все поддерживают выводы и предложения. Приведу несколько примеров. Наша работа помогла принять закон о продлении механизма «зонтичных» поручительств, предоставляемых Корпорацией МСП малому и среднему бизнесу. Это решает проблему нехватки залоговой массы у бизнесменов и снижает стоимость кредитов, потому что гарантия государства, Корпорации МСП, — наивысшая. Мы выявили приоритетные отрасли малого и среднего бизнеса и снизили налоговую нагрузку для обрабатывающих производств. Тарифы страховых взносов для них уменьшились с 15% до 7,6%. Мы смогли этого добиться в тот момент, когда в России обсуждалось повышение налоговой нагрузки. Президент обозначил обеспечение технологического и индустриального предпринимательства достаточной инфраструктурой в качестве основной цели. Это было наше предложение в прошлом докладе. Теперь в России должны появиться не менее 100 индустриальных и технопарков. — В январе этого года партия обновила паспорта партийных проектов, впервые обозначены ключевые показатели эффективности проектов. Какие изменения произошли в вашем партпроекте? — Президент 7 мая 2024 года подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации, они стали более амбициозными, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы должны добиться не количественного, а качественного успеха. — Президент поставил задачу развития МСП, способного обеспечить технологическое лидерство страны. Какие шаги уже сделаны в этом направлении? — Тема малых технологических компаний стала актуальной в 2023 году. Здесь главное реализовать такую политику, которая позволит индустриальному сектору, обрабатывающим производствам, IT-сфере и «высокотеху» добиться заметных скачков в развитии, снять все барьеры. Эти приоритетные отрасли утверждены постановлением правительства. Нам в этой работе важно следить за правоприменением и формированием законодательства. Говоря про индустриальный сектор и технологические компании, нужно сказать, что важной поддержкой стало их встраивание в сотрудничество с крупным бизнесом и формирование института госзакупок. Бюджеты всех уровней и компании с государственным участием по закону обязаны закупать не менее 25% у малого и среднего бизнеса. За последние четыре года объем таких закупок вырос в 2,2 раза, и в 2024 году, по оценке Корпорации МСП, достиг 9,6 трлн рублей. Это огромный рынок сбыта для малых компаний. Важно, что МСП, которым сейчас достаются 75% контрактов, доказали свою порядочность и рассматриваются крупным бизнесом как очень эффективный партнер. — Какие результаты вы хотели бы увидеть в работе партпроекта «Предпринимательство» к 2027 году, когда ему исполнится пять лет? — Партпроект «Предпринимательство» — это проект, реализуемый по всей стране, о котором знают бизнесмены, которому они верят и за который голосуют своим действием, участием, вовлечением в наши проекты. Тут надо вспомнить слова президента, которые он произнес в январе этого года на заседании наблюдательного совета АСИ, «быть предпринимателем — это патриотично», идти на риск, развивать не только свою компанию, но и всю страну — это очень благородно. Я бы хотела, чтобы эти патриотичные люди были с нами, и мы вместе вели страну вперед, улучшая жизнь вокруг.