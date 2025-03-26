Мишустин ответил на неудобные вопросы о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме честно и развернуто ответил на неудобные вопросы, которые задавали ему депутаты на встречах с фракциями. Глава правительства рассказал, чем его команда ответит на замедление экономики и как будет снижать инфляцию. Задача Мишустина — перестроить работу под национальные цели до 2036 года, объяснили эксперты URA.RU.
В Госдуме Мишустина традиционно встретил спикер Вячеслав Володин, который проводил его в зал. После короткого представления премьер взял слово и выступал час и 15 минут, подробно рассказав о работе своей команды по всем направлениям. О многом из этого его спрашивали депутаты на подготовительных встречах.
Председатель правительства начал с того, что в условиях нарастающего внешнего давления кабмин вместе с парламентом под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы — помочь людям, регионам, бизнесу, обеспечить динамичное развитие страны. «Второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превышают среднемировые.
Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности. В прошлом году рост ВВП составил 4,1% — это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года темпы развития отечественной экономики превысили европейские почти в шесть раз», — сказал Мишустин.
Локомотивом роста премьер назвал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в прошлом году прибавили в реальном выражении почти 7,5%.
«Это связано с тем, что правительство в приоритетном порядке поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела. Наша экономика постепенно становится более технологичной и диверсифицированной. Это благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость, создает базу для решения долгосрочных задач», — подчеркнул премьер-министр.
Одним из ключевых инструментов правительства остаются нацпроекты. Благодаря им в России появляются новые школы, транспорт, дороги, детские площадки, парки, больницы и ФАПы, создаются предприятия, сказал Мишустин. «Конечно, это и продвижение нашей науки, обеспечение разработок и внедрение новых технологий во все отрасли экономики», — добавил премьер.
В 2018-2024 годах нацпроекты выполнены, констатировал Мишустин. «Успешная реализация нацпроектов позволила поставить совершенно новые амбициозные ориентиры в виде национальных целей, которые определены президентом. Задачи развития необходимо было обеспечить финансово, и мы крайне ответственно отнеслись к вопросам бюджетной политики. Направили ее в первую очередь на структурную трансформацию экономики, включая и продолжающуюся перестройку хозяйственных связей.
В прошлом году доходы бюджета выросли на 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках СВО», — подчеркнул премьер.
Мишустин отметил работу кабмина с ЦБ над снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам. Вместе с усилиями по повышению производительности труда и борьбе с кадровым дефицитом это должно умерить рост цен.
Задача правительства в ближайшие годы — перестроить структуру экономики, чтобы достичь национальных целей, отметил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. В этом направлении работа будет идти до 2030 года. Основные ее составляющие — поддержка высокотехнологичных проектов, импортозамещения, стимулирование инвестиций.
Многое будет зависеть от того, как кабмин выстроит взаимодействие с ЦБ по снижению инфляции. «Здесь у правительства есть свои инструменты. Это, например, определение форматов льготного кредитования — какие компании будут получать такое финансирование, на каких условиях.
Кредитный потенциал проектов технологического суверенитета по девяти нацпроектам оценивается в 10 трлн рублей. Но, чтобы банки их финансировали, правительство должно составить перечень», — объясняет Масленников.
Также кабмину предстоит решить судьбу льготной ипотеки, донастройка которой может привести к смягчению денежно-кредитной политики Центробанка. Кроме того, это способ поддержать строительную отрасль, которая сейчас в сложном положении, говорит собеседник URA.RU.
Замедление инфляции до 5% привлечет в экономику деньги физлиц через инвестиционные инструменты. Полезной может быть «большая приватизация», которую обсуждают власти, если акции компаний сделают доступными широкому кругу покупателей, сказал Масленников.
Устойчивость российской экономики к санкциям говорит о том, что команда Мишустина нашла эффективные решения и продолжит их использовать, полагает заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Правительство сохранит опору на развитие производственных мощностей, внутреннего рынка, сотрудничество с дружественными странами.
«При этом замедление экономического роста уже, к сожалению, неизбежно. Тот бюджетный импульс, который давало ей государство, не бесконечен. Но речь идет не об остановке, а о кратковременном снижении темпов, если будут приняты верные решения. Правительству предстоит определить новые точки роста — отрасли, успешные предприятия, механизмы поддержки. Будет пересмотр некоторых решений, перераспределение средств туда, где вложенные деньги будут работать наиболее эффективно», — резюмировал Цыганов.
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