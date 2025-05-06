Стоимость картошки в России доросла до исторического рекорда

В России зафиксирован резкий рекордный рост оптовых и розничных цен на картофель, к 2025 году стоимость продукта увеличилась на 85%. Такие данные приводит Росстат. Согласно официальной статистике, закупочные цены на картофель достигли 46-51 рубля за килограмм.
«Оптовая стоимость с начала года выросла более чем на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: на конец апреля цена картофеля на полках достигла 85,4 руб. за килограмм, что почти в три раза выше аналогичного показателя прошлого года», — передает «Коммерсант», ссылаясь на Росстат.
Согласно официальной статистике, закупочные цены на картофель достигли 46-51 рубля за килограмм. Розничные цены также поставили рекорд: по данным ведомства, в годовом выражении стоимость картофеля для покупателей выросла в 2,8 раза и достигла 85,4 рубля за килограмм.
На ценовой рост повлияли несколько причин. Как отмечают в Росстате, еще в 2024 году сбор картофеля снизился на 11,9% из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки семенного материала, а посевные площади уменьшились на 10,8%. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также отмечал, что причинами роста цен стали сокращение запасов, нехватка хранилищ, энергозатратность и повышенный спрос.
Дополнительно представители крупных гипермаркетов отмечают, что существенная часть картофеля на российском рынке поступает из-за рубежа: до 40% объема занимает импорт из Египта, Пакистана и Китая. По словам журналистов, Минсельхоз рассматривает возможность увеличения беспошлинной квоты на ввоз картофеля до 300 тысяч тонн, а также ожидает роста площадей под засев на 2,3%, хотя сроки сбора нового урожая могут сдвинуться из-за майских заморозков. В Федеральной антимонопольной службе также предлагали временно снизить требования к форме картофеля для расширения ассортимента в торговых сетях и повышения доступности продукта для населения.
Еще в прошлом году в России с осени взлетели цены на товары первой необходимости. Так, подорожали сливочное масло, хлеб, молоко, чай и другие продукты. Недавно владельцы магазинов попросили властей не сдерживать цены на продукты.
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