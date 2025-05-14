«Выплата чрезвычайно мала»: Москалькова назвала главные проблемы бойцов СВО

Ветераны специальной военной операции на Украине получают крайне маленькую ежемесячную выплату, ее размер составляет всего 4,5 тысячи рублей. Эту проблему обозначила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на координационном совете омбудсменов, который прошел в Екатеринбурге. Информацию с совета передает корреспондент URA.RU.
«Ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4,5 тысячи рублей. Но думаю, нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала», — сказала Москалькова в ходе координационного совета, передает журналист URA.RU. По ее мнению, эта сумма не соответствует вкладу, который внесли военнослужащие в обеспечение безопасности страны.
Москалькова выделила неравные условия для детей участников специальной военной операции, в том числе тех, кто служил в частных военных компаниях (ЧВК). Вопрос касается возможности получения двух пенсий, что требует дополнительной проработки и корректировки законодательства. Также был поднят вопрос предоставления бесплатного проезда к месту захоронения ветерана: сейчас льгота распространяется только на родителей и одного члена семьи, что не учитывает интересы всех детей погибшего.
Несмотря на положительные изменения в обеспечении ветеранов современными протезами, остается актуальной задача повышения качества обучения пользованию высокотехнологичными изделиями и обеспечения возможности их установки в регионах проживания, без необходимости поездок в Москву или Санкт-Петербург. Также отмечена необходимость расширения сети профессиональных реабилитационных центров, особенно в регионах с большим числом участников боевых действий, таких как Свердловская область. Москалькова отметила неэффективность существующей процедуры получения отпуска по болезни для участников СВО: военнослужащие вынуждены возвращаться из госпиталя в воинскую часть за разрешением, что создает дополнительные трудности и финансовые издержки.
Омбудсмен обратила внимание на то, что право на получение адаптированного транспорта имеют не все инвалиды-участники СВО. В частности, лица с одной ампутированной конечностью или другими ограничениями не могут претендовать на специализированный транспорт. В сфере жилищного обеспечения остаются вопросы предоставления жилья детям-сиротам — семьям погибших участников СВО, а также установления преференций для ветеранов при приобретении земельных участков.
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