Путин расширит проект, созданный с Лукашенко и Назарбаевым

Евразийский экономический союз, созданный Россией, Беларусью и Казахстаном, меняет формат. К своему десятилетию, говорят эксперты, ЕАЭС не просто сформировался как региональное объединение — странам-участницам тесно в своих границах. Поэтому ЕАЭС будет укрепляться как один из экономических полюсов в мире и интегрироваться в другие глобальные проекты — БРИКС, ШОС, АСЕАН. Каким видит будущее своего детища президент РФ Владимир Путин, узнал собкор URA.RU на Евразийском экономическом форуме в Минске 26 июня.
Лидеров стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС в эти дни принимает Беларусь — в этом году она председательствует в союзе. Редкий случай, когда Путин прилетел в Минск сразу на два дня. На этот раз в его графике — экономический форум ЕАЭС и заседание Высшего евразийского совета.
За 10 лет существования ЕАЭС объединил почти 186 млн потребителей и стал одним из крупнейших экономических союзов. Совокупный ВВП стран ЕАЭС, как рассказал президент Путин, вырос с 1,6 до 2,6 трлн долларов. Объем взаимной торговли увеличился более чем вдвое — до 97 млрд долларов, внешней торговли — до 800 млрд (рост на 38%). Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92%. В 2024 году рост ВВП составил 4,4%, объем промышленного производства — на 4,5%, розничной торговли — на 7,6%, строительных работ — на 3,3%.
Узбекистан, Куба и Иран имеют статус наблюдателя при ЕАЭС. Как, в общем-то, и Молдавия, но, в отличие от других, — только на бумаге. Соглашения о свободной торговле подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном. В пятницу, 27 июня, будет подписано соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. Есть соглашения с Китаем, ведутся переговоры с Индонезией, Египтом, Монголией, интерес проявляет Индия. ЕАЭС нацелен на формирование Большого Евразийского партнерства, а это — объединение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и китайского проекта «Один пояс, один путь».
По словам Путина, «продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов, повышением авторитета и влияния Евразэс на международной арене». «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», — заявил президент России.
Он подчеркнул, что ЕАЭС вносит «реальный вклад в создание на нашем общем евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста». «На такой справедливой и равноправной основе и должно выстраиваться взаимодействие в новом многополярном мире», — убежден Владимир Путин.
Сегодня страны ЕАЭС формируют общий финансовый рынок. Его концепция, по словам Путина, утверждена. Созданные финансовые структуры «содействуют обеспечению финансовой устойчивости на пространстве ЕАЭС».
«Евразийский стабилизационный фонд аккумулировал порядка девяти миллиардов долларов. В случае необходимости они могут быть использованы для поддержки бюджета стран “пятерки”», — подчеркнул российский лидер.
Евразийский банк имеет инвестиционный портфель в объеме 16,5 млрд долларов. По словам Путина, Россия сегодня стремится «снизить зависимость от западных финансовых институтов и минимизировать использование иностранных платежных инструментов». «В рамках БРИКС мы работаем над созданием цифровой инвестиционной платформы. Такие идеи можно было бы реализовывать и в рамках Евразэс. Региональные финансовые институты, которые зарождаются, безусловно, будут умножаться и приобретать глобальный характер», — убежден Путин.
К десятилетнему юбилею, по мнению директора Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, ЕАЭС стал «одним из экономических полюсов мира». «Он образует собой единую экономическую систему. На бывшем советском пространстве действует жесткое экономическое районирование: все промышленные центры создавались в расчете на то, что они должны дополнять друг друга. Искусственное разделение страны привело к экономическому краху», — объяснил эксперт.
ЕАЭС позволил ускорить и усилить экономическую интеграцию стран-участниц. Как следствие — кратное восстановление экономических возможностей и промышленных мощностей.
«Органичным образом ЕАЭС, в отличие от отдельных государств, например, тех же Белоруссии или Армении, может образовывать собственный экономический полюс – самодостаточный, обеспечивающий основные продукты промышленности и сельского хозяйства для себя и для внешних рынков. И Россия играет ключевую роль в этой интеграции», — отметил Никита Мендкович.
На фоне глобальных изменений и снижения авторитета действующих международных институтов (ООН, ОБСЕ) возникают новые игроки, один из них — ЕАЭС, созданный десять лет назад президентами России (Владимир Путин), Белоруссии (Александр Лукашенко) и Казахстана (Нурсултан Назарбаев). После к нему присоединились Армения и Киргизия. Сегодня, считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадима Козюлина, «„союз пяти“ стал проявлением разрастающегося движения новых экономических отношений».
«В существующем формате им стало тесно, и они пытаются искать новых партнеров. Но и возможности ЕАЭС притягивают новых участников Союза, что мы и наблюдаем», — полагает Козюлин.
Как отметил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, ЕАЭС изначально формировался как своего рода мост между Европой и Китаем. Но в свете происходящих геополитических изменений, планы были скорректированы, и теперь цель ЕАЭС — стать самостоятельным игроком мировой экономики. Пилько считает, что сегодняшний Евразийский экономический союз — это своего рода аналог Британского содружества наций, который создала Великобритания, объединив тем самым Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
Однако ЕАЭС расширяет границы, и Путину важно позиционировать этот союз как самодостаточного игрока на мировой арене. «Это самостоятельный игрок, который все более тесно будет завязан на сотрудничество с ШОС, китайским проектом „Один пояс, один путь“.
Такая самостоятельность не может быть без того, чтобы ЕАЭС не стал и своего рода финансовым центром. Это вопрос координации валютных политик, который тесно связан с процессом дедолларизации», — пояснил Пилько.
Процессы формирования многополярного мира и многополярной экономики, которая невозможна без многополярной финансовой системы, идут параллельно, отмечает Пилько. «Невозможно говорить о многополярности, если половина всех расчетов в мире идет в одной валюте. А если нет финансовой многополярности, нет многополярной мировой экономики, не может в принципе существовать и многополярная система международных отношений», — говорит эксперт.
То, что Путин делает акцент на выстраивании новой финансовой системы, по мнению политолога Никиты Мендковича, связано с ущербностью существующей системы интернациональных финансовых институтов, которая используется США и НАТО для политического давления на неугодных. «Очевидно, что ЕАЭС будет выстраивать отношения с внешними игроками. Но в их основе будут лежать уважение суверенитета и совершенно другие основы функционирования международной финансовой системы», — полагает Мендкович.
Развитие отношений ЕАЭС с международными финансовыми институтами обеспечит, как считает эксперт кафедры международных экономических отношений РУДН Арина Суркова, стабильность в сфере международных платежей и их независимость от санкционного давления с последующей стабилизацией курсов национальных валют. По мнению Сурковой, это «позволит увеличить деловую активность, снизить кредитные риски, положительно повлияет на инвестиционный климат».
«В реализации инфраструктурных проектов, которые бы усиливали транспортную и коммуникационную связанность ЕАЭС и его ключевых партнеров, важную роль ЕАЭС играют региональные банки развития. Наконец, перспективным направлением развития внешнеэкономических связей ЕАЭС по линии финансирования может стать официальная помощь развитию в дружественных странах. Это и инструмент мягкой силы ЕАЭС, и аргумент за расширение интереса к участию в наших интеграционных инициативах со стороны дружественных стран», — заключила эксперт.
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