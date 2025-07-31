Путин перехватил инициативу у Трампа в торговле с Азией

Президент Владимир Путин перехватил инициативу у лидера США в Азии. Пока Дональд Трамп пытается наказать всех партнеров США санкциями, Путин укрепляет с ними отношения. Так произошло и с Лаосом, на экспорт которого Трамп наложил самые высокие пошлины в Юго-Восточной Азии. Собкор URA.RU, наблюдая за переговорами в Кремле, убедился,что подход России к двусторонним отношениям Лаосу ближе. Не зря Тхонглун Сисулит подарил Путину самое ценное для его страны — слонов.
Своего лаосского коллегу президент Путин принимал в Зеленой гостиной Кремля. Год назад Сисулит приезжал в Москву на празднование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. А вот в этом году он праздник пропустил. «Я был готов к поездке в Россию на празднование Дня Победы, но после тестирования на ковид у меня [был положительный результат]», — с искренним сожалением объяснил гость и добавил, что трансляцию парада Победы он все же посмотрел. Тем более что по брусчатке Красной площади в этом году шел и парадный расчет армии Лаоса.
В этом году Россия и Лаос отмечают 65 лет с момента установления дипломатических отношений. «Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это — очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня», — отметил Путин.
Торгово-экономические отношения, по его словам, развиваются. В 2024 году рост товарооборота достиг 65%, за пять месяцев этого года — прибавил еще почти 20% (по данным из открытых источников, товарооборот составляет около 5 млн долларов).
Президент Лаоса от политической дипломатии неожиданно перешел к … «слонодипломатии». Тхонглун Сисулит сообщил Путину, что в честь 65-летия с момента установления дипломатических отношений он от имени своего народа решил подарить России двух слонов.
Жить они будут в Санкт-Петербургском зоопарке. «В хозяйстве пригодятся. Спасибо», — отреагировал Путин.
Сисулит оценил шутку сразу — заулыбался. А его делегация улыбнулась лишь после того, как слова Путина были переведены. И с первых минут встречи было заметно: лаосскому президенту не нужен переводчик — он прекрасно понимал все, о чем говорил Путин.
Все потому, что президент Лаоса и сам хорошо говорит по-русски (позже Путин даже сказал, что часть переговоров сегодня проходила на русском — такая вот языковая практика получилась для лаосского коллеги). В 1978 году Сисулит окончил филологический факультет Ленинградского государственного пединститута им. А. И. Герцена (сейчас — Российский государственный педагогический университет). Поэтому для него, как и для Путина, Питер — не чужой город. Поэтому именно туда и поедут лаосские слоны.
«Слон является символом нашей древней страны, “страны миллиона слонов”. Символ мира и благополучия», — сказал Сисулит.
В Кремль с таким крупным живым подарком лаосский лидер, конечно, не приехал. Технические вопросы транспортировки животных в Россию будут решаться в ближайшее время.
После переговоров в узком и расширенном составах Путин и Сисулит сделали заявление для СМИ. Россия и Лаос искренне заинтересованы в развитии сотрудничества, в том, чтобы «взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным». «В связи с ростом встречных грузопотоков прорабатываются вопросы расширения морских контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток через порты Вьетнама.
В планах – организация [транспортировки] и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая», — сказал Путин.
По словам президента РФ, есть перспективы для развития связей в энергетике, в том числе — ядерной. Кроме того, российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и драгоценных металлов на лаосской территории, возможно, будут сотрудничать и в освоении залежей бокситов.
Переговоры завершились. Путин проводил своего лаосского коллегу до машины. На прощание — теплые объятья.
В сегодняшней ситуации на перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Лаоса эксперты смотрят весьма оптимистично. Дело в том, что уже завтра, 1 августа, США вводят 40-процентные пошлины на лаосские товары. Для стран Юго-Восточной Азии это самая высокая ставка. Столько же — только у Мьянмы, чуть меньше — 36% — у Камбоджи и Таиланда.
По словам завцентром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, Россия может воспользоваться этой ситуацией. «У нас с Лаосом хорошая история отношений еще с советских времен. Другое дело, что США сильно давят и на Лаос, и на его соседей, чтобы они не углубляли связи с Россией. Но теперь Лаос тоже оказывается под санкциями (в виде пошлин), и США требуют от него уступок, — отметил эксперт. –
Поэтому у России есть все возможности развивать сотрудничество и в торгово-экономической сфере, и координировать наши действия на внешнеполитической арене».
Любые изменения существовавших торгово-экономических связей и отношений приводят к пересмотру торговых партнеров, объяснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Если вводится пошлина, государство начинает подыскивать какие-то альтернативные или обходные пути и варианты с тем, чтобы сохранить товарооборот на прежнем уровне, — отметил Селезнев. — Лаос находится в подчиненном по отношению к США положении.
Но если он может каким-то образом переориентировать свои товарные позиции, поставлять в Россию то, что он поставлял в Штаты, нужно смотреть, что Россия может из этого покупать. Очевидно, что где-то эти потоки можно переориентировать, перебросить в российском направлении».
По мнению Павла Селезнева, развитие связей России и Лаоса на фоне торговой войны, объявленной Трампом, станет демонстрацией того, что всегда есть альтернатива, и когда одна дверь закрывается, как минимум, две других открываются. «Другое дело, что приходится проходить через определенный дискомфорт в части перенаправления этих потоков. Надо действительно понять, что нам с Лаосом друг от друга нужно, и на чем можем делать акцент во взаимной торговле», — полагает экономист.
С определенной осторожностью о перспективах расширения говорит директор Центра АСЕАН МГИМО МИД РФ Екатерина Колдунова. Она считает, что процесс увеличения объемов торговли со странами Юго-Восточной Азии у России пока идет сложно. Лаос, по словам Колдуновой, строит экспортно ориентированную экономику и сильно зависит экономически от Китая. Возможно, что в условиях введенных американских пошлин произойдет как раз переориентация именно на Поднебесную.
«Резко, как показывает практика, мы, к сожалению, не можем ни с кем в Юго-Восточной Азии увеличить торговлю. Но на высшем уровне обсуждаются вопросы, как активизировать экономику. Я посмотрела торговую статистику по экспорту Лаоса: США — четвертый основной партнер. Но они по объемам не сопоставим с первыми — Таиландом, Китаем и Вьетнамом. Допускаю, что Лаос будет гнать запчасти и компоненты во Вьетнам или Таиланд, а оттуда — в США по другим тарифам», — заключила эксперт.
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