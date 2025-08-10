Вашингтон рассматривает урегулирование украинского конфликта, исходя из текущей линии соприкосновения, и ищет решение, приемлемое для обеих сторон. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Он также отметил, что США намерены прекратить прямое финансирование Киева, так как, по его словам, американцы "устали тратить" на это свои деньги. При этом Вэнс подчеркнул, что предстоящая встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стоит всех предпринимаемых усилий. Подробнее — в материале URA.RU.
Решение по конфликту на Украине будет приниматься с учетом линии соприкосновения
Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает урегулирование конфликта на Украине, исходя из нынешней линии соприкосновения. По его словам, власти США стремятся найти такое решение, которое устроило бы как Россию, так и Украину.
"Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно", — сказал он. Его слова приводит Fox News.
США намерены прекратить финансирование Киева
Вэнс также сообщил, что власти США намерены прекратить финансирование военного конфликта на Украине из-за усталости граждан от соответствующих расходов. Он отметил, что Трамп разделяет эту позицию.
"Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", — заявил Вэнс.
По его словам, Вашингтон выступает за мирное разрешение ситуации и не собирается дальше тратить средства налогоплательщиков на этот конфликт. В связи с этим больше США самостоятельно финансировать поставки не планируют.
Встреча Путина и Зеленского до саммита РФ и США — непродуктивна
Вице-президент США заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров между главами России и США вряд ли будет эффективной. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать высокоуровневый диалог с Киевом, в котором участвуют он сам и госсекретарь Марко Рубио.
Трамп уверен, что встреча с Путиным стоит всех усилий
Вэнс также отметил, что предстоящие переговоры с Путиным на Аляске Трамп считает оправданной попыткой урегулировать конфликт. По его словам, президент США в частной беседе подчеркнул, что, несмотря на неопределенный исход, эти усилия заслуживают того, чтобы их предпринять. Вэнс добавил, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические инструменты для достижения мира.
США не против, если европейцы будут закупать у них оружие для Киева
США прекратили финансирование военных действий на Украине и теперь стремятся к мирному урегулированию конфликта. Вэнс отметил, что Вашингтон не против, если европейские страны будут закупать оружие у американских производителей и поставлять его в Киев. Однако сами власти США больше не намерены выделять на это собственные средства.
Трамп еще не принял окончательное решение по пошлинам против Китая
Президент США рассматривает возможность введения тарифов против Китая из-за закупок российской нефти. Вэнс отметил, что окончательное решение пока не принято.
Ранее Трамп уже заявлял о намерении ввести пошлины на китайские товары, а также обещал обложить 100-процентными тарифами импорт чипов и полупроводников. В ответ представитель МИД КНР подчеркнул, что экономическое сотрудничество Китая с Россией, включая импорт нефти, является законным и соответствует международным нормам.
