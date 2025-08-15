Саммит Путина и Трампа получил неожиданное начало

Саммит президентов России и США получил неожиданное начало в тысячах километрах от Аляски. На озере Иссык-Куль в киргизском городе Чолпон-Ате премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился со своими коллегами по Евразийскому союзу. Совещание было запланировано задолго до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, но эксперты связывают два этих события. От сегодняшнего разговора лидеров России и США во многом зависит развитие ЕАЭС, убеждены аналитики.
По словам Михаила Мишустина, потенциал «пятерки», которая отметила 10-летний юбилей, продолжает укрепляться. «Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4%по итогам прошлого года. А за январь-март текущего — увеличился на 2%. Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов — в интересах всех наших государств», — отметил Мишустин.
По словам премьера, программа развития биржевых торгов, которая сегодня принята на заседании ЕМПС, «позволит сформировать общий рынок», предприниматели получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран «пятерки».
Мишустин обратил внимание и на создание общего транспортного пространства. «Надо совместно сформировать механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа. Внедрить единые подходы к применению системы управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей», — сказал российский премьер.
По словам Мишустина, страны ЕАЭС все время существования союза — в течение 10 лет — работали вместе для решения общих задач на основе доверия и уважения интересов друг друга». Но сегодня до конца встречи Мишустин не смог присутствовать. Он извинился и сразу после своего выступления отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Россию.
«Прошу меня извинить – мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит – с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — объяснил он.
Встреча премьеров стран ЕАЭС прошла буквально за несколько часов до начала саммита Россия — США. В течение нескольких дней президент РФ Владимир Путин созвонился со всеми лидерами стран «пятерки» и рассказал о своих переговорах со спецпосланником американского коллеги Стивеном Уиткоффом, а также о предстоящем саммите с Дональдом Трампом на Аляске.
По мнению руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, для стран ЕАЭС эти переговоры не менее важны, чем для России. Руководство страны (и сам Путин, и премьер Мишустин) может успокоить партнеров тем, что Москва настроена на урегулирование конфликта.
«От диалога Москвы и Вашингтона зависит дальнейшая санкционная политика, поскольку Россия для них является ведущим экономическим партнером. ЕАЭС — это экономическое объединение, и страны заинтересованы, чтобы отношения между Россией и США были урегулированы, и чтобы санкции были сняты, — объяснил Родионов. — Кроме того, все страны ЕАЭС — это страны постсоветского пространства, и для них украинский кризис является достаточно болезненной темой.
Многие из них опасаются, что они могут стать следующими, особенно – Казахстан. Они боятся слишком сильного укрепления России на своей территории».
Как отметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, для ЕАЭС важен исход переговоров между Путиным и Трампом. «Нормализация отношений между Россией и США, если она начнется, будет означать, помимо прочего, официальное признание места России в мире и международных структур, которые с Россией связаны. Центральная Азия является местом активного проникновения Запада, попыток дестабилизации обстановки, которые предпринимались и предпринимаются в регионе. Если нормализация между Россией и США начнется, логично предположить, что такие попытки либо исчезнут, либо снизятся по своим масштабам», — сказал Зудин.
Странам ЕАЭС важно, чтобы американские и европейские рестрикции против России не мешали сотрудничеству, считает директор Аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов. Ведь та же Киргизия сильно зависит от поставок из России ГСМ и продуктов питания.
«Трамп вряд ли отменит свой закон CAATSA (закон о противодействии врагам Америки посредством санкций, принятые еще в первый президентский срок Трампа, — ред.). Но каких-то послаблений от него в ЕАЭС все же ждут», — объяснил Орлов.
Россия не может не влиять на постсоветском пространстве, убежден руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. С этой точки зрения переговоры на Аляске будут иметь большое значение.
«США после распада Советского Союза наплевали на все договоренности о разделе сфер влияния и активно заходили на территорию постсоветского пространства, в бывшие советские республики. Это создавало угрозу для безопасности России. Самый яркий пример — Украина, конечный продукт американского влияния. Если американцы будут влиять во всех остальных странах, рано или поздно будут новые Украины с разной степенью интенсивности и динамики. Поэтому Путин и Трамп будут договариваться в том числе о том, чтобы американцы перестали лезть на постсоветское пространство. Россия должна сохранить там влияние не из имперских амбиций и желания подчинить кого-то, а в целях безопасности», — считает Ярошенко.
