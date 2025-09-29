Мишустин нашел важное связующее звено стран ЕАЭС

Основным связующим звеном стран ЕАЭС стала промышленная интеграция. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 сентября принял участие в Минске в пленарной сессии выставки «Иннопром.Беларусь». От совместного развития новых технологий зависит то, какой будет промышленность стран «пятерки», а значит, и бюджеты, и развитие экономики и социальной сферы, передает собкор URA.RU с места событий.
Сегодня главы правительств стран ЕАЭС говорили о «Союзе новых технологий: создавая промышленность будущего» — именно так звучала тема пленарного заседания. Но прежде чем пойти в зал, премьер-министры «пятерки» осмотрели выставку.
Россию на белорусском «Иннопроме» представляли крупнейшие предприятия. Среди них — АО «Трансмашхолдинг», которое уже активно работает с Минским метрополитеном, в том числе поставляет современные поезда «Минск-2024». Госкорпорация «Ростех» представила на выставке системы контроля воздушного пространства и радиоэлектронного подавления беспилотников, а также зарядную станцию, которая позволяет зарядить аккумулятор электромобиля до 80% всего за 15-25 минут.
На выставке есть и стенд госкорпорации «Росатом», которая уже построила в Беларуси первую АЭС, и готова построить еще одну на востоке республики — такой сценарий лидеры двух стран обсуждали буквально в минувшую пятницу. Ну а пока «Росатом» показал интерактивный мультимедийный макет: на нем и были продемонстрированы главные технологии компании, применяемые в промышленности.
Минпромторг России организовал свой стенд, где собрал разные инновационные проекты. В частности, представлена вакуумная подметально-уборочная машина, созданная Кемеровским опытным ремонтно-механическим заводом, и система маркировки товаров, которая позволяет исключить из оборота нелегальную продукцию.
«Иннопром» в Беларуси проходит впервые. Выступая на пленарной сессии Иннопрома, премьер Мишустин сказал, что уверен — выставка станет доброй традицией. Он анонсировал, что уже в феврале 2026 года «Иннопром» выйдет за границы постсоветского пространства и состоится в Саудовской Аравии.
По словам Мишустина, сегодня главы правительств стран ЕАЭС говорят «об облике промышленности будущего». «От того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные решения на производствах, зависит ситуация в экономике, благополучие граждан.
Сильная собственная индустриальная база – это одна из основ национального суверенитета», — подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что в России для этого создаются необходимые условия. Объем промышленного производства за восемь месяцев прибавил около 1%, обрабатывающая промышленность — на 3,2%. «По всей стране мы поддерживаем открытие новых и модернизацию действующих производств. В текущем году в Калужской области запустили крупнейшую в мире линию по производству ДСП-плит. На Урале — в серию вышла современная модель промышленных роботов для манипуляций с тяжелыми грузами до сорока пяти килограммов. Их производство построено по принципу „робот делает робота“», — рассказал премьер лишь о некоторых новейших производствах.
Мишустин напомнил о реализации национальных проектов технологического лидерства. В планах — развитие станкостроения, химических производств, фармацевтики, энергетики, транспортной сферы и других отраслей. «Такие нацпроекты нацелены на развитие основных технологических секторов XXI века. Именно за ними будущее. И это как раз те направления, на которых мы должны сконцентрировать межгосударственные усилия», — заявил Мишустин.
С партнерами по ЕАЭС Россия уже реализует кооперационные проекты, создаются «дополнительные стимулы», в том числе в виде финансовой поддержки индустриальных компаний. «Приглашаю бизнес государств „пятерки“ активнее использовать такую возможность и работать вместе. В кооперации мы способны нарастить и модернизировать мощности. Выпускать востребованную продукцию и добиться независимости от иностранных поставщиков», — призвал Мишустин.
Промышленная кооперация стала одним из главных связующих звеньев стран ЕАЭС. Как объяснил URA.RU завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, эти процессы гораздо более трудоемкие, чем, например, кооперация в торговле. И промышленная кооперация, инновационное развитие требуют более глубинного взаимодействия.
«Мишустин — это руководитель, который понимает, что такое инновация и как выстраивать цепочки. Поэтому на нынешнем этапе развития интеграции эта тема стоит в качестве одного из приоритетов, так как в целом общий рынок как инструмент роста торговли и сближения фактически себя исчерпал и не дает дополнительных точек роста.
Промышленная кооперация становится той темой, которая могла бы сближать государства, создавать новые точки роста и совместными усилиями развивать капиталоемкие сектора экономики», — пояснил эксперт.
Эксперт по ЕАЭС, политолог Андрей Суздальцев отметил, что Россия во многом является «донором» технологий для стран «пятерки», поскольку уровень экономического и промышленного развития у всех разный. «Россия не может потерять рынки своих партнеров по ЕАЭС, поэтому им нужно помогать модернизировать свои экономики. Но не просто путем передачи технологий, а, например, созданием производств с участием российских компаний. Конечно, технологии в промышленности нужны сегодня всем странам ЕАЭС, и здесь важна кооперация. Такой совместный формат, совместная разработка технологий всех устраивает», — сказал Суздальцев.
