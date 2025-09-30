Перевозка грузов через границу России упрощается

Грузоперевозки через границу внутри ЕАЭС станут еще проще. Члены «пятерки» на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске 30 сентября договорились о развитии цифровизации транспортной сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил развитию транспортно-логистического каркаса ЕАЭС нужно уделять особое внимание. Как объяснили «URA.RU» аналитики, это позволит существенно ускорить прохождение грузов на границе, а следовательно, снизит издержки бизнеса.
О транспортной сфере российский премьер говорил сегодня не только на заседании ЕМПС. Еще до общения с коллегами, главами правительств «пятерки», Мишустин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и передал ему привет от Владимира Путина.
Мишустин рассказал о расширении промышленной кооперации стран ЕАЭС и заверил белорусского лидера, что интересы производителей в государствах «пятерки» будут защищены. «В зоне нашего постоянного внимания также формирование интегрированной информационной системы.
Запуск "союзных" механизмов прослеживаемости товаров, внедрение современных решений. И, конечно, создание общего транспортного рынка», — сказал премьер.
Местом обсуждения дальнейших планов развития ЕАЭС стала Национальная библиотека — одно из самых знаковых и узнаваемых мест белорусской столицы. Мишустин отметил, что интеграционные связи в ЕАЭС «продолжают укрепляться» и дополняются новыми направлениями. «Ключевые макроэкономические показатели демонстрируют хорошую динамику. За первое полугодие объемы строительства выросли на шесть процентов, розницы — на три процента. А выпуск сельхозпродукции прибавил свыше полутора процентов. Примерно на столько же увеличилось промышленное производство», — отметил премьер.
Мишустин напомнил, что в бюджете ЕАЭС предусмотрено более 5 млрд рублей «на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний, которые вместе реализуют востребованные инициативы». Более доступной должна стать поддержка и аграриев, ведь этот сектор показывает серьезный рост. Кроме того, за счет собственного сельского хозяйства страны ЕАЭС «закрывают свыше 90% внутренних потребностей» в продовольствии. А предоставление дополнительной помощи сельхозпроизводителям, по мнению Мишустина, существенно укрепит продовольственную безопасность «пятерки».
В приоритете ЕАЭС — защита потребителей от контрафакта и подделок, а также развитие связей с зарубежными партнерами. Особое внимание, подчеркнул премьер, нужно уделять развитию «транспортно-логистического каркаса объединения».
«Необходимо ускорить внедрение современных решений – для увеличения пропускной способности действующих маршрутов и наращивания грузоперевозок. Их объем за первое полугодие вырос до 4,5 млрд тонн. И это не предел», — убежден Мишустин.
Вице-премьер Алексей Оверчук по итогам обсуждения сообщил журналистам правительственного пула, что все страны ЕАЭС заинтересованы в развитии транспортно-логистических связей. Это касается как направления Север — Юг, так и направления Восток — Запад. «В том числе вопросам цифровизации наших транспортно-логистических коридоров уделялось большое внимание», — сказал Оверчук.
Цифровизация в транспортной сфере позволяет существенно сократить издержки бизнеса, ведущего трансграничную торговлю и тем самым добиться увеличения товарооборота, объяснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«По подсчетам экспертов Всемирного банка, сокращение на 50% задержек на границе должно увеличить объем экспорта стран, расположенных вдоль транспортных коридоров в Центральной Азии, на 18%. Достичь этого можно именно за счет внедрения технологий выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов в режиме „одного окна“, развития экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и использования электронных методов таможенного декларирования», — отметил Селезнев.
В ЕАЭС автоматизации процесса грузоперевозок уделяется особое внимание. По словам эксперта, Россия «традиционно выступает в роли одного из основных инициаторов внедрения решений такого рода». «В частности, российская сторона активнее всего поддерживала как идею перехода на цифровые транспортные документы, так и решение о запуске проекта по созданию информационно-коммуникационной витрины сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС», — сказал Павел Селезнев.
Как объяснил URA.RU директор Института транспортного планирования Михаил Якимов, инфраструктура, особенно дорожное строительство, — это значительная часть расходов бюджета любого государства. А в условиях сокращения доходов и роста дефицита, «любому правительству хочется понимать, какая отдача будет от инфраструктурных проектов». «Это можно сделать только на основе сопоставления конкретных цифр, показателей: какую отдачу принес каждый вложенный в инфраструктуру рубль, как он влияет на экономику страны и качество жизни людей.
Для этого и нужна цифровизация: нужно собирать информацию о работе созданной инфраструктуры, то есть понимать пассажиропотоки, грузопотоки, чтобы четко, дозировано расходовать бюджетные деньги на их содержание и развитие», — объяснил Якимов.
По словам эксперта, сегодня перед странами ЕАЭС стоит вопрос, как эффективно использовать транспортные пути, пропускные пункты стран, входящих в союз. Это при том, что грузопоток через Белоруссию в Европу и обратно упал.
«На любом пропускном пункте благодаря цифровизации эффективность работы значительно увеличивается. Количество пропущенных автомобилей за час растет, так как уже не нужно от руки заполнять никаких документов — все в электронном виде. Сейчас задача — совершенствовать программное обеспечение, чтобы повышать автоматизацию процесса. Тогда пропускная способность пунктов пропуска на границе вырастет, что сократит и время груза в пути, и издержки бизнеса», — заключил Михаил Якимов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.