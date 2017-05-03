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03 мая 2017
23:28  03 мая 2017 0

Костя Цзю назвал главную причину поражения Кличко

Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, кузнецов никита
Цзю заявил, что недооценка соперника - главная ошибка любого боксераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарный российский боксер Костя Цзю объяснил причины поражения Владимира Кличко в поединке против Энтони Джошуа, по результатам которого украинец лишился чемпионских титулов.

«Джошуа — боец бьющий. Владимир просто пропустил удар и не успел восстановиться. Бокс — такая штука, что ты можешь один раз зевнуть, и этого будет достаточно. У Володи имелось преимущество в опыте. Всё-таки он уже не раз боксировал по 11-12 раундов, а Джошуа — ни разу. Это могло сыграть на руку украинцу, и в его команде, наверняка, надеялись на этот момент. Но в боксе ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, тем более такого бьющего, как британец», — рассказал Цзю в интервью телканалу RT.

По мнению Цзю, в пользу Джошуа сыграл и сравнительно молодой возраст. Благодаря способности к быстрому восстановлению 27-летний британец смог продолжить бой после нокдауна, в который его отправил Кличко. «Джошуа пропустил с правой, но доказал, что умеет не только бить, а еще и подниматься после того, как бьют его», — добавил Цзю.

Напомним, что победа в титульном бое принесла британскому боксеру чемпионские пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской организации (IBO).

Сергей Макеев
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