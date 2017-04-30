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30 апреля 2017
29 апреля 2017
10:10  30 апреля 2017 0

Кличко прилюдно побили, отобрав чемпионский титул

Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бой, бокс, кузнецов никита, поединок
Украинский спортсмен проиграл на ринге британцуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над украинцем Владимиром Кличко в 11-м раунде боя.

В предпоследнем раунде поединка Энтони Джошуа дважды послал соперника в нокдаун, после чего рефери был вынужден остановить бой, пишет RT.

Эта победа позволила Джошуа завоевать чемпионские пояса по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской организации (IBO). На счету чемпиона мира теперь 19 побед (все нокаутами) в 19 поединках.

На счету Кличко 69 боев, в которых он одержал 64 победы (54 нокаутом) и пять поражений. Примечательно, что украинский боксер впервые в карьере потерпел два поражения подряд. 28 ноября 2015 года он проиграл единогласным решением судей британцу Тайсону Фьюри, напоминает «Газета.Ru»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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