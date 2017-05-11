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11 мая 2017
11:24  11 мая 2017 0

«За пикачу!» Сторонники Соколовского осквернили Храм на Крови. ФОТО

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, храм на крови, вандализм, графити, надписи на стенах, граффити, за пикачу
Лозунг появился после пикетов сторонников СоколовскогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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В Екатеринбурге над входом в Храм на Крови неизвестные вандалы оставили надпись «За пикачу!». По всей видимости, лозунг написан в поддержку блогера Руслана Соколовского, который прославился охотой на покемонов в этой церкви.

Накануне возле религиозного сооружения прошла серия одиночных пикетов сторонников блогера. Его участники требовали освободить ловца покемонов, для которого прокуратура потребовала 3,5 года колонии. Массовая акция защитников Соколовского не была согласована властями.

В самом храме отказались комментировать надпись.

«URA.RU» ведет прямую трансляцию из зала суда над скандальным блогером, где Соколовскому выносят приговор.

Марк Бородин
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