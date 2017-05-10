17:56 10 мая 2017 0

Вместо массовой акции проходит серия одиночных пикетов Скриншот: с канала "Александр Титов" на YouTube

Сторонники блогера Руслана Соколовского в канун приговора по его делу выходят на улицу на одиночные пикеты. Об этом «URA.RU» рассказала организатор акции Юлия Беспалова. «Массовый пикет не согласовали, поэтому будет серия одиночных пикетов», — сообщила она агентству.

По ее словам, люди выйдут на улицу и будут стоять с плакатами в поддержку блогера Соколовского там же, где и планировалось — возле Храма на Крови. Чтобы не нарушать законодательство, пикетирующим придется соблюдать дистанцию в 50 метров друг от друга.

Ранее планировалось, что возле Храма на Крови пройдет массовый пикет сторонников Руслана Соколовского, однако власти не согласовали его проведение, сославшись на то, что земля возле храма находится в собственности Русской православной церкви.

Накануне во время акции в защиту политзаключенных в центре Екатеринбурга мать Соколовского обратилась к горожанам с просьбой прийти на приговор и поддержать ее сына.

Блогер Руслан Соколовский несколько лет вел свой канал на Youtube, однако именно ролик о ловле покемонов в Храме на Крови, снятый в августе 2016-го, принес ему славу (о блогере написали все уральские СМИ), 100 тысяч новых подписчиков и пристальное внимание силовиков. После проверки ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали.

В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом). Сейчас его дело рассматривается в суде: Соколовский обвиняется экстремизме, оскорблении чувств верующих, а также в приобретении «шпионской» ручки. Приговор по делу «ловца покемонов» будет озвучен 11 мая в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.