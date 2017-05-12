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Главные новости Курганской области
12:22  12 мая 2017 1

Курганские прокуроры раскрыли свои доходы — среди них завидный холостяк

Игорь Ткачев в Каргапольском районе Курганская обл Каргаполье, ткачев игорь
Игорь Ткачев заработал за год более 3 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

О доходах, полученных в 2016 году, отчитались сотрудники прокуратуры Курганской области. Декларации руководящих работников опубликованы на официальном сайте ведомства.

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев заработал в прошедшем году более 3 млн рублей, в его собственности земельный участок площадью 22,2 кв. метров и гараж площадью 18,8 «квадратов». Прокурор пользуется служебной квартирой площадью 104,4 кв. метра. В декларации не указаны супруга и другие родственники Игоря Ткачева.

Первый заместитель прокурора области Олег Седельников заработал за год почти 2,9 млн рублей, его супруга — 889 тысяч рублей. В совместной собственности у них квартира площадью 124,1 кв. метра. Также Олег Седельников владеет квартирой площадью в 45,7 кв. м, земельным участком (153 кв. м) автомобилем «Тойота Камри». Жене принадлежат участок площадью 584 кв. м и гараж.

Прокурор города Кургана Вадим Суровцев заработал в прошлом году 1,3 млн рублей, его супруга — 1,3 млн. В их собственности квартира в 122,8 кв. м. Вадим Суровцев владеет автомобилем Toyota LK150 и лодкой ПВФ «Солар 380».

Татьяна Жаткина
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