16:55 02 июня 2017 0

Тюменские эксперты представили программу развития транспортной инфраструктуры Кургана до 2028 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в пятницу, 2 июня, на суд общественности представили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2028 года. Тюменские разработчики документа оценили затраты на ее исполнение в 141 млрд рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Основными источниками финансирования названы федеральный и областной бюджеты. Участники публичных слушаний уже назвали сумму «фантастической» — для сравнения, бюджет всей области составляет 35 млрд рублей, доходы Кургана — 5 млрд рублей.

97% остановочных комплексов в Кургане не отвечают нормативным требованиям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Программу разработало ООО «Экспертная организация «Развитие и осторожность» (Тюмень) на основе Генерального плана и Стратегии развития Кургана. По данным тюменских специалистов, в Кургане протяженность автодорог составляет 487 км, из них 78% — не соответствуют нормативным требованиям. По мнению специалистов, основная проблема города — это плохое состояние улично-дорожной сети, узкие дороги с малой пропускной способностью. Кроме того, 97% остановок не соответствуют нормативам и не хватает парковок.

Согласно программе, в городе нужно построить 96 км дорог и реконструировать 176 км магистралей. Предусмотрено проектирование и строительство развязок, мостов и путепроводов, создание «единого парковочного пространства» и обустройство остановок павильонами ожидания, а также замена автобусов. Предполагается разработка схемы организации дорожного движения, установка камер фото-видеофиксации, внедрение электронных проездных билетов.

Горожане просили включить в программу строительство дорог и линий освещения в Левашово-2 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

87% от общих затрат пойдет на развитие и реконструкцию городских дорог. Планируется привлечь частных инвесторов.

Слушателей смутили некоторые пункты программы, а также ее «пугающая» стоимость. Ведущий научный сотрудник курганского филиала института экономики УрО РАН Михаил Ерихов считает, что «сумма выглядит фантастически, и нет уверенности, что деньги будут найдены».

Представитель департамента природных ресурсов Александр Зырянов отметил, что в программе приведен большой перечень перспективных дорог, которые «очень красиво смотрятся на картах». Они позволят соединить разные районы города и дадут выход на федеральные трассы. Но их строительство, по его мнению, нереально. «Например, запланирована дорога от Детского мира через железнодорожные пути в поселок Северный через озеро Черное, район Заозерный на шадринское кольцо. Это было бы хорошее решение транспортных проблем Кургана, но пока этой дороги нет. Расходы на строительство будут очень большие. Не стоит ли подумать об альтернативных и более дешевых вариантах? Есть транспортная магистраль от школы №9 до 6 мкр-на, ее можно реконструировать, расширить», — предложил Зырянов.

Александр Зырянов просил включить мероприятия по улучшению экологии, а в перспективе задуматься об инфраструктуре для элетрокаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Кургана Татьяна Митрофанова отметила другой «утопичный проект». «Планируется эстакада на шоссе Тюнина — это очень хорошо. Но еще два моста на тополиный остров за Шевелевкой, этот проект совершенно нереализуемый. Там жителей нет и, возможно, не будет. Давайте подумаем о людях, которые уже сейчас живут без дорог», — призвала она. Митрофанова отметила, что много новых микрорайонов остаются без подъездных дорог и общественного транспорта, в частности 16-й микрорайон. Вторая острая проблема, по ее мнению, это — парковочные места. «В городе скоро будет война за места парковок. Что конкретно планируется?», — обратилась она к разработчикам программы.

Представитель тюменской фирмы ответил, что строительство дорог в микрорайонах планируется во втором этапе программы (после 2021 года). Программа лишь дает расчеты, сколько парковочных мест требуется жителям. Расположение парковок должна определить администрация города.

«Получается, что программа отвечает на вопрос, что нужно делать. То есть это всего лишь красивая картинка?», — разочаровался один из участников публичных слушаний. Директор департамента архитектуры и строительства Елена Иванова подтвердила, что на основе программы будут разработаны другие документы, и выразила надежду, что финансы на выполнение мероприятий найдутся.