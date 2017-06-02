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02 июня 2017
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15:42  02 июня 2017 2

Челябинские подростки закидали полицию красками, чтобы отомстить за ребенка, читавшего Гамлета в Москве

Подростки-дебоширы вызваны в Следственный комитетФото: Ангелина Ким
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Подростки напали на полицейских на фестивале красок
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Подростки, закидавшие в Челябинске полицию красками, вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений по поводу произошедшего. Свои действия они объяснили желанием отомстить правоохранителям за ребенка, которого задержали на Арбате за чтение стихов.

Первым на беседу к следователю был вызван 12-летний школьник, который тогда записал на видео все происходящее и выложил его в интернет.

«Следователи просто пришли домой, постучались в дверь и сказали, что мне нужно пройти с ними. Они были без формы, и поэтому мама сказала, что никуда я не пойду. А потом нас вызвали в полицию, где я пробыл час, может, два, со мной просто общались, спрашивали, как всё происходило, просили назвать имена друзей, но я этого не сделал», — приводит Life слова подростка, которому, по его словам, придется заплатить штраф в размере 40 000 рублей.

Как сообщил телеграм-канал Mash, на допросе школьники объяснили свои действия желанием отомстить «за мальчика, который Гамлета читал», однако источники «URA.RU» в правоохранительных органах опровергли эту информацию. «Это какой-то бред собачий! Ничего такого дети не говорили», — подчеркнул собеседник агентства.

27 мая, напомним, у ТРК «Горки» в Челябинске должен был состояться фестиваль красок, однако из-за претензий РПЦ его отменили. Свое негодование подростки решили выплеснуть на приехавший полицейский автомобиль. По некоторым данным, они пинали машину, бросали в нее красками и выкрикивали нецензурные реплики.

26 мая на улице Воздвиженка в Москве сотрудники полиции задержали читавшего стихи мальчика. Позже стало известно, что скандал вокруг действий полиции дошел до президента России Владимира Путина.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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