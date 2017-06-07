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Главные новости Курганской области
12:05  07 июня 2017 0

У прокуроров Зауралья появились претензии к региональному фонду капремонта

Город Курган, жилой дом, штукатурка обвалилась, капремонт
ОНФ считает, что регоператор не способен освоить собранные на капремонт взносыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперты ОНФ заявляли о многочисленных замечаниях к исполнению программы капремонта домов в Курганской области и работе ответственных чиновников. С претензиями согласилась региональная прокуратура, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ. На момент публикации материала оперативных комментариев у руководства фонда капремонта получить не удалось: как сообщили корреспонденту агентства, директор фонда Виктор Денисов появится на рабочем месте во второй половине дня

Эксперты отмечают, что у регионального фонда капремонта до сих пор нет четкой позиции по ремонту фасадов и аварийных балконов. При хорошей собираемости взносов с населения (по последним данным — 97%) остаток средств на счете регоператора значительно превышает допустимый объем. Подрядчики используют низкокачественные материалы, есть вопросы к качеству и объемам выполненных работ. «Все это вызывает недовольство жителей региона и сказывается на темпах реализации проекта, из-за чего выполнение краткосрочной программы находится под вопросом», — отмечают в региональном штабе ОНФ.

«За три года уже должен быть отработан механизм функционирования программы. На этом этапе грубые нарушения просто недопустимы, — говорит координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов. — Выявленные проблемы говорят о неспособности регионального оператора капремонта в Курганской области освоить средства, собранные с граждан на проведение качественных работ, и, таким образом, реализовать программу капремонта».

Активисты ОНФ в ближайшее время обсудят проблемы капремонта на круглом столе с представителями власти. В составленном Центром ОНФ «Народная экспертиза» рейтинге регионов России по исполнению программ капитального ремонта в 2016 году Курганская область по сумме баллов заняла 49-е место из 85.

Анна Бояркина
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