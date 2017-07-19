В Ноябрьске отключат воду всего на три дня вместо двух недель

Летом 2017 года в Ноябрьске горячую воду отключат всего на три дня вместо привычного срока в две недели. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию теплотрассы, соединившей парогазовую электростанцию с центральной городской котельной КВГМ-100.
При этом, по словам директора АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерия Ольхова, совсем без отключения обойтись не получится, так как есть ряд работ, требующих полной остановки работы котельной. Однако отключение на этот раз будет кратковременным с 24 по 27 июля.
Отметим, что в части города, подключенной к котельной ДЕ-16, вода отключаться не будет. Это посёлки СУ-80, СМП-329, МК-15, СМУ-10, НГД, а также несколько городских микрорайонов, в основном деревянной застройки (ул. Холмогорская — пр. Мира — ул. Советская — 60 лет СССР, ул. Республики — ул. Энтузиастов — ул. Муравленко — ул. 60 лет СССР).
На этих территориях со 2 по 4 августа прекратят подачу газа из-за остановки котельной. Не будет топлива и в центральной котельной, но тут придёт на помощь теплоноситель, полученный от парогазовой электростанции. Он и должен обеспечить горячей водой потребителей котельной КВГМ-100.
«Эту схему мы отрабатываем впервые, и непредвиденные ситуации, конечно, возможны, но мы уверены, что наши жители отнесутся к этому с пониманием», — считает исполнительный директор Валерий Ольхов.