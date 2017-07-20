В регионе начались выплаты пострадавшим вкладчикам банка «Югра», хотя была информация, что банкам-агентам поступило распоряжение прекратить такую работу.
«Заявления принимаем, работаем по всему УрФО, все по плану, — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Банка ВТБ24 — одной из пяти организаций, которая является уполномоченным на возврат денег вкладчикам «Югры».
Ранее стало известно, что страховые выплаты вкладчикам рухнувшего банка «Югра» срочно приостановлены: по данным некоторых СМИ, 19 июля Агентство по страхованию вкладов разослало банкам-агентам соответствующее письмо. В документе говорится, что страховые выплаты приостанавливаются из-за предписаний Генеральной прокуратуры в адрес Центробанка: она опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в «Югре» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка.
Официально об остановке выплат пока объявлено не было. На сайте АСВ в последнем опубликованном сообщении от 19 июля говорится о том, что банки ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начнут возвращать деньги с четверга, 20 июля.