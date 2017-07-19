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19 июля 2017
22:28  19 июля 2017 0

Генпрокуратура заступилась за банк «Югра»

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, банк югра
У банка есть силы для полноценной работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крах банка «Югра»
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Генеральная прокуратура РФ опротестовала решение Банка России о введении временной администрации в банке «Югра», а также трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации.

По мнению прокуратуры, приказы изданы без всяких оснований, так как не принималось во внимание, что Банк России в ходе проверок не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов, пишет ТАСС.

Таким образом, оснований для назначения временной администрации по управлению банком нет. По словам представителя генпрокуратуры Александра Куренного, банк «Югра» — финансово устойчивая кредитная организация, обладающая нужным запасом ликвидности и имеющая деньги для работы.

Кроме этого, введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета из-за необходимости страховых выплат на сумму в 170 млрд рублей, что снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, а также ускорит инфляцию и ухудшит инвестиционный климат в России.

Теперь Генпрокуратура выступила с требованием об отмене приказов ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложении на Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению банком.

Ранее «URA.RU» писало о возможной причине банковского коллапса в России. Банк «Югра» перестал выдавать кредиты клиентам, так как использовал деньги вкладчиков для поддержки предприятий своего владельца.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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