22:28 19 июля 2017 0

У банка есть силы для полноценной работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ опротестовала решение Банка России о введении временной администрации в банке «Югра», а также трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации.

По мнению прокуратуры, приказы изданы без всяких оснований, так как не принималось во внимание, что Банк России в ходе проверок не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов, пишет ТАСС.

Таким образом, оснований для назначения временной администрации по управлению банком нет. По словам представителя генпрокуратуры Александра Куренного, банк «Югра» — финансово устойчивая кредитная организация, обладающая нужным запасом ликвидности и имеющая деньги для работы.

Кроме этого, введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета из-за необходимости страховых выплат на сумму в 170 млрд рублей, что снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, а также ускорит инфляцию и ухудшит инвестиционный климат в России.

Теперь Генпрокуратура выступила с требованием об отмене приказов ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложении на Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению банком.

Ранее «URA.RU» писало о возможной причине банковского коллапса в России. Банк «Югра» перестал выдавать кредиты клиентам, так как использовал деньги вкладчиков для поддержки предприятий своего владельца.