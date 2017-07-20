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Главные новости Ямала
17:58  20 июля 2017 0

На Ямале истребляют белых медведей. Окружные власти бьют тревогу

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., белый медведь, алтын
Волонтеры нашли несколько трупов животных, занесенных в Красную книгуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замгубернатора Ямала Александр Мажаров заявил, что на острове Вилькицкого процветает браконьерство. Он сделал такой вывод после экспедиции волонтеров на остров.

«На острове Вилькицкого находилось очень много медведей, и на них, к сожалению, охотились браконьеры. Ребята обнаружили уже несколько трупов животных, сейчас производят описание. Попустительствовать такому мы не будем, всю информацию передадим в правоохранительные органы», — сказал член правительства, которого цитирует «Красный Север».

В пресс-службе управления МВД Ямала «URA.RU» сообщили, что у них такой информации нет. Полиция расследует единственное дело об убийстве белого медведя на острове Вилькицкого и про него силовики уже рассказывали. Злоумышленники убили животное ради шкуры.

Отметим, на брифинг замгубернатора Ямала Александра Мажарова были приглашены не все журналисты. В связи с этим уточнить подробности экспедиции, а также получить комментарии по курируемым сферам у г-на Мажарова «URA.RU» не удалось.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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