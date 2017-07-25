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Главные новости Курганской области
10:48  25 июля 2017 0

Курганцам отремонтируют опасную набережную. ФОТО

Набережная реки Тобол Курган, набережная тобола, бездорожье, ил на пешеходной зоне
Берег Тобола давно нуждается в реконструкцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В следующем году в число объектов, которые отремонтирует по программе «Комфортная среда» в Кургане может войти набережная Тобола. Об этом на общероссийском форуме «Городская среда» в Краснодаре заявил председатель общественного совета партийного проекта ЕР в Курганской области Игорь Прозоров.

«Практика показывает, что большим спросом пользуются именно набережные. У нас в Кургане больше всего обращений было именно по набережным», — отметил он, ознакомившись с опытом реализации проекта другими городами.

Сейчас набережная Тобола в Кургане представляет печальное зрелище — ее реконструкцию, начатую много лет назад, так и не завершили, многие элементы уже начали разрушаться. На берегу нередко собираются пьяные компании, все заросло травой и завалено мусором.

Несмотря на ожидания курганцев, в 2017 году набережную не включили в план работы «Комфортной среды», мотивируя это тем, что проект очень дорогой. По предварительной оценке, стоимость работ по облагораживанию берега Тобола от рынка до бульвара Солнечный может обойтись в сумму до 100 млн рублей.

В текущем году по программе планируется отремонтировать восемь мест общественного пользования в Кургане. На это потратят более 30 млн рублей, 92% из которых выделит федеральный бюджет.

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Набережная заросла травой и мусором Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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