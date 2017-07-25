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Главные новости Курганской области
16:00  25 июля 2017 0

В Шадринске мужчина обстрелял детей за рисунки на гараже

Угрозы кандидату Колесниковой Элине. задержание Курган , уаз, полицейская машина
Очевидцы написали на стрелка заявление в полициюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске мужчина с балкона выстрелил в играющих малышей, чтобы отогнать их от своего гаража. Об этом «URA.RU» рассказала очевидица и мама ребенка Татьяна Винокурова.

Инцидент произошел накануне вечером на детской площадке во дворе домов по улице Ломоносова. По словам Татьяны Винокуровой, малыши в возрасте от трех до шести лет играли с луком с присосками около закрытого гаража. Матери находились рядом. Неожиданно с балкона второго этажа мужчина начал кричать, выгонять детей, и угрожал, что свернет им шею. Родители вступились за малышей, перебранка усилилась. Выяснилось, что дети часто разрисовывают гараж мужчины, чем он и был недоволен.

«Поорав, он скрылся. Через какое-то время появился снова и выстрелил. После выстрела была брошена фраза — „я предупреждал“», — написала женщина в группе «Подслушано Шадринск». Дети и взрослые испугались, женщина вызвала полицию и написала заявление на стрелка. По словам Винокуровой, прибывшие полицейские попасть в квартиру буяна не смогли — он не открыл дверь.

Женщина рассказала, что стрелял в детей местный предприниматель Валерий Петунин. «Личность товарища установили его соседи. Он вместе с женой находился в квартире, когда приехали полицейские, — уточнила корреспонденту „URA.RU“ Татьяна Винокурова. — Человек полностью неадекватный. Родители были настолько шокированы происходящим, что не додумались снять его на видео, а надо было!». Жильцы дома также припомнили, что мужчина однажды обматерил старика-инвалида.

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Полицейские проводят проверку по случаю стрельбы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистам агентства удалось связаться с бизнесменом, который заявил, что «понятия не имеет» об этом случае. «Я вчера в 9 утра выехал и только в 10 вечера домой вернулся», — сказал Валерий Петунин.

История обстрела детей на площадке вызвала массу комментариев в паблике «Подсушано Шадринск». Наталью Сидорину, например, возмутила реакция полиции: «Не открыл, вызывайте ОМОН! Очень много стрелков развелось по стране. Чего ждете? Трагедии? Когда с балкона начнет убивать всех прохожих? Не помогла полиция, в прокуратуру, мало ли, у него замкнет в голове?», — написала женщина.

Татьяна Винокурова добавила, что полицейские приняли заявление и опросили всех свидетелей инцидента. В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что сообщение о выстреле поступало, и правоохранители выезжали на место. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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