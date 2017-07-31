Жители ХМАО задыхаются из-за Ямала. ФОТО

Центральную часть Югры 31 июля накрыло сильным смогом. В окружном управлении МЧС это объяснили северным ветром.
Небо над Сургутом и окрестностями затянуто дымкой, а в воздухе ощущается запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО рассказали «URA.RU», что дым пришел с северо-западной части Югры и Ямала. «Изменилось направление ветра, смог притянуло с Березовского и Белоярского районов и с Ямала — эти районы граничат с ЯНАО», — пояснили в ведомстве.
Как ранее писало «URA.RU», на северо-западе ХМАО бушуют лесные пожары. В регионе введен межмуниципальный режим ЧС, а в ряде территорий также объявлен особый противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем. Из-за чрезвычайной ситуации свой отпуск прервала губернатор Наталья Комарова. Добавим, горят леса и в соседнем ЯНАО. Ранее в правительстве рассказывали, что сделать со смогом ничего нельзя, все зависит от розы ветров, а также давали рекомендации, как себя вести в таких условиях.
В МЧС отмечают, что класс высокой пожароопасности в регионе будет действовать до среды, 2 августа. Ожидается, что с середины недели в округе начнутся дожди, которые помогут потушить лесные пожары, а также уберут смог с центральной части ХМАО.