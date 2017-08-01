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Главные новости Курганской области
14:40  01 августа 2017 0

Мошенник с «Курганской Рублевки» заплатит за присвоенный земельный участок

Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, деревня, огород, село, кетовский район
Экс-председателю СНТ «Гренада» присудили выплатить ущерб районуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший председатель СНТ «Гренада» Александр Бабин заплатит ущерб, который причинил Кетовскому району, присвоив земельный участок. Такое решение принял Курганский городской суд по иску прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ранее Бабин был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и осужден к 2,5 годам лишения свободы условно. Будучи председателем СНТ он бесплатно оформил земельный участок на территории садоводства, чтобы в дальнейшем его продать. Теперь ему придется заплатить ущерб — более 74 тысяч рублей.

В Кетовском районе, который называют «Курганской Рублевкой», земельные участки ценятся высоко. В настоящее время районный суд рассматривает громкое уголовное дело о махинациях, в которых замешаны глава Кетовского сельсовета Алексей Иванов, глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин и экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров. Ждет приговора и действующий глава Кетовского района Александр Носков, которого обвиняют в превышении полномочий.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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