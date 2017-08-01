Мошенник с «Курганской Рублевки» заплатит за присвоенный земельный участок

Бывший председатель СНТ «Гренада» Александр Бабин заплатит ущерб, который причинил Кетовскому району, присвоив земельный участок. Такое решение принял Курганский городской суд по иску прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, ранее Бабин был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и осужден к 2,5 годам лишения свободы условно. Будучи председателем СНТ он бесплатно оформил земельный участок на территории садоводства, чтобы в дальнейшем его продать. Теперь ему придется заплатить ущерб — более 74 тысяч рублей.
В Кетовском районе, который называют «Курганской Рублевкой», земельные участки ценятся высоко. В настоящее время районный суд рассматривает громкое уголовное дело о махинациях, в которых замешаны глава Кетовского сельсовета Алексей Иванов, глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин и экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров. Ждет приговора и действующий глава Кетовского района Александр Носков, которого обвиняют в превышении полномочий.