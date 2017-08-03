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Главные новости Тюменской области
12:32  03 августа 2017 0

Пять юных тюменок на Matiz улетели в кювет. Ехали в санаторий — попали в больницу. ФОТО

Авария грузовик. Нижневартовск., реанимация, скорая помощь, авария, 03
Врачи зафиксировали у пятерых дам переломы и травмы головыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пять молодых тюменок пострадали в аварии, которая случилась за городом на дороге к санаторию «Сибирь». Девушки ехали в автомобиле Daewoo Matiz, но добраться до здравницы не сумели.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, Matiz съехал в кювет на подъезде к санаторию примерно в половине девятого вечера среды, 2 августа. После этого машина перевернулась. По предварительной информации, сидевшая за рулем 20-летняя автоледи не справилась с управлением. Стаж у начинающего водителя небольшой — один год.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

С ней в машине находились еще четыре девушки от 20 до 22 лет. Пострадали в итоге все пятеро — врачи зафиксировали у них травмы головы и переломы.

Марина Шарапова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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