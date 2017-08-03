Пять молодых тюменок пострадали в аварии, которая случилась за городом на дороге к санаторию «Сибирь». Девушки ехали в автомобиле Daewoo Matiz, но добраться до здравницы не сумели.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, Matiz съехал в кювет на подъезде к санаторию примерно в половине девятого вечера среды, 2 августа. После этого машина перевернулась. По предварительной информации, сидевшая за рулем 20-летняя автоледи не справилась с управлением. Стаж у начинающего водителя небольшой — один год.
С ней в машине находились еще четыре девушки от 20 до 22 лет. Пострадали в итоге все пятеро — врачи зафиксировали у них травмы головы и переломы.