В выходные в Кургане несколько домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».
В субботу, 5 августа, ремонтная бригада будет устранять утечку на водопроводе диаметром 200 мм по проспекту Машиностроителей, 17. Подачу воды в этот день приостановят с 9-00 до 21-00 часов в дома по адресам: проспект Машиностроителей № 13а, 14, 14к2, 14к2б, 14к2а, 14ст.9, 17к1, 17к2, 22а, 30а, 32, а также на завод «ЭМИ».
В субботу, 6 августа, проведут перекладку участка водопровода диаметром 300 мм по улице Томина, № 88. Воды не будет с 9-00 до 24-00 в нескольких домах (ул. Коли Мяготина №102, 104, 106,108, 110, 112; ул. Томина № 67, 77, 88, 100, 100/1; ул. Володарского № 75, 77, 77а (теплопункт №3); ул. Гоголя № 37а) и в областной больнице по улице Томина.