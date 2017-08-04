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Главные новости Курганской области
15:21  04 августа 2017 0

Курганцы останутся без холодной воды

Авария водопровода. Курган, бутыли, нет воды, жильцы дома, авария на водопроводе
Коммунальщики проведут работы на сетях по проспекту Машиностроителей и на улице ТоминаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В выходные в Кургане несколько домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

В субботу, 5 августа, ремонтная бригада будет устранять утечку на водопроводе диаметром 200 мм по проспекту Машиностроителей, 17. Подачу воды в этот день приостановят с 9-00 до 21-00 часов в дома по адресам: проспект Машиностроителей № 13а, 14, 14к2, 14к2б, 14к2а, 14ст.9, 17к1, 17к2, 22а, 30а, 32, а также на завод «ЭМИ».

В субботу, 6 августа, проведут перекладку участка водопровода диаметром 300 мм по улице Томина, № 88. Воды не будет с 9-00 до 24-00 в нескольких домах (ул. Коли Мяготина №102, 104, 106,108, 110, 112; ул. Томина № 67, 77, 88, 100, 100/1; ул. Володарского № 75, 77, 77а (теплопункт №3); ул. Гоголя № 37а) и в областной больнице по улице Томина.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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