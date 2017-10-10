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Главные новости Курганской области
11:47  10 октября 2017 0

Дуэт «Новые русские бабки» напугал уральских чиновников вопросом о плохих дорогах

Голубой огонек, телеканал россия, голубой огонек, новые русские бабки
Матрена и Цветочек обсмеяли шадринские дорогиФото: Кадр из эфира телеканала "Россия"

Юмористический дуэт «Новые русские бабки» во время выступления в Шадринске доставил несколько неприятных минут местным чиновникам, задав вопрос про плохие дороги.

Матрёна и Цветочек показывали новые миниатюры, музыкальные пародии, и, конечно же, не обошлось без интерактива со зрителями, сообщает vestnik45.ru. Один из юмористов подошел к молодому человеку со словами: «Ой, какой хороший, красивый мужчина! А где работаете?» Услышав в ответ, что собеседник трудится в администрации, «бабка» неожиданно закричала «А дороги почему не делаете?», перепугав сотрудника муниципалитета и вызвав одобрительный и понимающий хохот всего зала.

По результатам рейда экспертов ОНФ шадринский асфальт вошел в топ-10 самых «убитых» дорог России. Однако глава города Людмила Новикова считает такой результат несправедливым. В разговоре с «URA.RU» она уточнила, что улицу Февральскую, которую упоминали «фронтовики» в своем отчете, уже отремонтировали — работы закончат со дня на день.

«Мы составили контракт с учетом того, что нужно переложить магистральную теплотрассу, которая проходит под этой улицей», — отметила Новикова. Также, по ее словам, заканчивается ремонт и на другой «прославившейся» дороге — Свердловском тракте. В целом, по мнению Новиковой, за это лето в городе было отремонтировано и вновь построено большое количество дорог.

Татьяна Жаткина
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