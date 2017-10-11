10:42 11 октября 2017 0

Инцидент, по словам автора записи, случился на пешеходном переходе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени ищут школьника, которого, якобы, увезла сбившая его иномарка. О ДТП в соцсетях написала одна из горожанок. За поиски тут же принялись полиция, ГИБДД и медики — однако пока следов ребенка найти не удалось.

«Сегодня в 7.11 на перекресте Пермякова Опрокиднева ауди цвета бронза сбила школьника, который переходил дорогу на зелёный свет. Двое из этой машины выскочили и посадили мальчишку к себе в машину, и уехали в сторону Патрушева. Кто запомнил номер машины, свяжитесь с ГИБДД, ведь это ребенок!!! Куда увезли неизвестно, все произошло очень быстро никто не успел среагировать (орфография и пунктуация автора, — ред.)», — написала горожанка в популярном тюменском паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи тут же предложили звонить в больницу в поселке Патрушево, в полицию и в ГИБДД. Правда, некоторые усомнились в том, что инцидент действительно имел место быть — дело в том, что перекрестка улиц Пермякова и Опрокиднева не существует, поскольку эти улицы параллельны друг другу.

В пресс-службе департамента здравоохранения корреспондента «URA.RU» заверили, что сейчас проверяют все больницы и поликлиники города, включая медучреждения в Патрушево — пока отыскать мальчика не удалось. Розыск ведут и правоохранители — оказалось, что в 7:50 в полицию позвонила женщина, которая рассказала эту же историю. На место выехали полицейские, в том числе сотрудники ГИБДД, несколько раз объехали весь район, однако отыскать очевидцев и какие-либо следы случившегося им не удалось. Речь шла, как пояснили в ГИБДД области, о территории в районе дома №74 на улице Пермякова, который находится недалеко от школы №92. Сама же звонившая женщина, когда с ней связались для уточнения деталей, рассказала, что инцидента своими глазами не видела, зато видела чью-то шапку, которая лежала на дороге, пояснили в пресс-службе.

Сейчас розыск ребенка, несмотря ни на что, продолжается.