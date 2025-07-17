Shot: французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту

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Лола внезапно почувствовала себя плохо и начала метаться по салону (архивное фото)
Лола внезапно почувствовала себя плохо и начала метаться по салону (архивное фото) Фото:

В многочасовой автомобильной пробке на Крымском мосту скончался французский бульдог по кличке Лола. Инцидент произошел, когда семья с тремя детьми возвращалась из Анапы домой в Крым.

«Французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту», — пишет telegram-канал Shot. До поездки собака была абсолютно здорова, ей было всего два года.

По словам хозяйки, семья подготовилась к долгой дороге и жаре: в автомобиле работал кондиционер, были запасы воды. Однако, несмотря на все меры предосторожности, Лола внезапно почувствовала себя плохо — начала метаться по салону, а затем села на руки к хозяйке. Семья попыталась спасти питомца: завернула его в мокрое полотенце, но у собаки началась сильная икота, и вскоре она скончалась от сердечного приступа.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани 14 июля в очереди ожидали досмотра 1180 автомобилей, время ожидания превышало три часа. Со стороны Керчи в очереди находилось 310 транспортных средств, среднее время ожидания — около часа.

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В многочасовой автомобильной пробке на Крымском мосту скончался французский бульдог по кличке Лола. Инцидент произошел, когда семья с тремя детьми возвращалась из Анапы домой в Крым. «Французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту», — пишет telegram-канал Shot. До поездки собака была абсолютно здорова, ей было всего два года. По словам хозяйки, семья подготовилась к долгой дороге и жаре: в автомобиле работал кондиционер, были запасы воды. Однако, несмотря на все меры предосторожности, Лола внезапно почувствовала себя плохо — начала метаться по салону, а затем села на руки к хозяйке. Семья попыталась спасти питомца: завернула его в мокрое полотенце, но у собаки началась сильная икота, и вскоре она скончалась от сердечного приступа. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани 14 июля в очереди ожидали досмотра 1180 автомобилей, время ожидания превышало три часа. Со стороны Керчи в очереди находилось 310 транспортных средств, среднее время ожидания — около часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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