Shot: французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту

В многочасовой автомобильной пробке на Крымском мосту скончался французский бульдог по кличке Лола. Инцидент произошел, когда семья с тремя детьми возвращалась из Анапы домой в Крым.
«Французский бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту», — пишет telegram-канал Shot. До поездки собака была абсолютно здорова, ей было всего два года.
По словам хозяйки, семья подготовилась к долгой дороге и жаре: в автомобиле работал кондиционер, были запасы воды. Однако, несмотря на все меры предосторожности, Лола внезапно почувствовала себя плохо — начала метаться по салону, а затем села на руки к хозяйке. Семья попыталась спасти питомца: завернула его в мокрое полотенце, но у собаки началась сильная икота, и вскоре она скончалась от сердечного приступа.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани 14 июля в очереди ожидали досмотра 1180 автомобилей, время ожидания превышало три часа. Со стороны Керчи в очереди находилось 310 транспортных средств, среднее время ожидания — около часа.
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