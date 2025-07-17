Володин перечислил новые основания для лишения гражданства России

В России будут лишать приобретенного гражданства за убийство, вовлечение в занятие проституцией, изнасилование, и еще ряд тяжких преступлений. Их перечислил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый сегодня соответствующий закон.
«Закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, принят. Их стало свыше 80», — написал Володин в своем telegram-канале. Так, по словам спикера Госдумы, лишать гражданства теперь будут за:
- убийство;
- действия сексуального характера с лицом от 12 до 14 лет;
- вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних в составе организованной группы;
- призывы к деятельности против безопасности государства, а также оказание помощи противнику, действующему против безопасности страны;
- организацию незаконной миграции;
- изнасилование несовершеннолетних;
- изготовление материалов с порнографическим изображениями несовершеннолетних;
- неоднократная пропаганда нацистской атрибутики и символики, а также символики экстремистских организаций;
- организацию незаконной миграции;
- любое другое преступление, совершенное по экстремистскому мотиву или в целях оправдания оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
Володин уточнил, что закон был принят на фоне увеличения за 2024 год перечисленных преступления людьми с приобретенным российским гражданством почти в 2,5 раза. Также он отметил, что нормы этого закона не действуют на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.
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