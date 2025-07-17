Тюменские девелоперы вытесняют местных застройщиков на курганском рынке

Первичный рынок Кургана меняется — застройка все сильнее централизуется вокруг крупных холдингов с большим ресурсным потенциалом и амбициозными стратегиями развития. Тюменские девелоперы вытесняют курганских застройщиков с лидирующих позиций по объему возводимого жилья. С начала года ГК «География» еще больше укрепилась на первом месте, а холдинг «Партнер» выбил из тройки местного игрока СК «Атлант».
Главным преимуществом иногородних компаний являются масштабные проекты комплексной застройки территорий (КРТ). Это влияет на формирование рынка и разбалансировку долей в пользу иногородних игроков. О том, какой расклад по объему текущего строительства на июль — в материале корреспондента URA.RU с использованием аналитики из единого рейтинга застройщиков (ЕРЗ).
Рейтинг главных застройщиков Кургана
ГК «География»
Тюменский девелопер ГК «География» возглавляет топ застройщиков по объему возводимого жилья в Кургане уже на протяжении семи месяцев. С начала года доля компании на строительном рынке региона выросла с 14,4% до 16,2%. Девелопер строит 62 104 квадратных метров жилья в районе озера Левашово. В рамках КРТ реализуется масштабный проект по строительству 99 домов переменной этажности. По сути, это будет отдельный микрорайон. Реализацию проекта планируют завершить в течение восьми лет.
СЗ «Град»
Местный игрок, который уже несколько месяцев держится на второй позиции рейтинга ЕРЗ. По данным на июль, застройщиком возводится 34 365 квадратных метров жилья. Более 70% (24 156 квадратов) — с переносом срока. При этом в начале года строилось почти 51 тысяча квадратов жилья. За это время доля в регионе снизилась с 11,8% до 8,9%. В работе у застройщика крупный жилой комплекс на берегу озера Черное в Заозерном. В январе застройщик шел на третьем месте.
Холдинг «Партнер»
Второй игрок из Тюмени, который также ведет масштабную застройку в Заозерном районе Кургана. Девелопер строит жилой комплекс переменной этажности на берегу озера Черное — это самый крупный проект КРТ в УрФО. С начала года компания поднялась на одну позицию, обогнав местную СК «Атлант». Доля в регионе выросла с 7,9% до 8,94%. По данным на июль, у фирмы строится 34 270 квадратов жилья.
СК «Атлант»
Строительная компания опустилась в рейтинге на четвертое место из-за резкого снижения доли в регионе. Показатель упал с 14% до 7,2%. Если в январе девелопером строилось 60,7 тысячи квадратов жилья, то сейчас почти 28 тысяч. С начала года были сданы несколько жилых комплексов. Еще несколько проектов в рамках КРТ находятся в стадии проектирования.
СЗ «Мостовик»
Замыкает топ-5 специализированный застройщик «Мостовик». Компания реализует проект КРТ в 12 микрорайоне Заозерного. Это их первый крупный проект. За семь месяцев фирма поднялась на две позиции. Доля в регионе выросла с 4,7% до 5,3%. Компанией строится 20 315 квадратных метров. В планах застройка еще одной территории в 15 микрорайоне. Из пятерки «Мостовик» вытеснил другого местного игрока — «Кургансельстрой», который не так давно переименовался в ГК «Призвание».
Ранее URA.RU писало, что Курганская область обогнала уральские регионы по росту цен на рынке новостроек. Стоимость квартир на курганском рынке «первички» с начала года выросли на 6,51%. Это самый высокий показатель по сравнению с соседними субъектами. В ЯНАО зафиксирован рост на 4,89%, в Челябинской области — на 2,21%, в Тюменской — на 2,02%. В ХМАО — 1,32%, в Свердловской области — 1,08%. По мнению эксперта из сферы недвижимости Евгении Краснощековой одной из причин такого роста является доступ жителей курганского региона к расширенной семейной ипотеке.
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