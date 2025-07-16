Рынок труда Тюмени наводняют индусы и китайцы

В Тюменской области большую часть трудовых мигрантов составляют работники из Индии и Китая. Такие данные URA.RU озвучили в региональном департаменте труда и занятости населения.
«В Тюменской области квота на рабочих из Китая составляет 738 человек, на выходцев из Индии — 717. Также востребованы специалисты из Бангладеш, Вьетнама и Непала. Необычной является квота на двух специалистов из Израиля», — отметили в департаменте.
Кроме того, Тюмень привлечет в течение года специалистов из других стран:
- Исламская Республика Пакистан — 90 человек;
- Королевство Таиланд — 54 человек;
- Республика Филиппины — 35 человек;
- Турецкая Республика — 30 человек;
- Сирийская Арабская Республика — 21 человек;
- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка — 15 человек;
- Республика Индонезия — 11 человек
Общий объем квоты иностранных рабочих в регионе составляет в 2025 году 2780 человек. При этом на 2026 год специалисты департамента анонсируют потребность бизнеса в более чем 600 мигрантах. В течение года квота может быть скорректирована в любую сторону.
В Тюменской области трудовые мигранты заняты, как правило, в сферах строительства и сельского хозяйства. Отмечается также участие иностранцев в торговле, оказании услуг и логистике. Как ранее рассказало URA.RU, тюменский бизнес готов массово привлекать к работе мигрантов из Вьетнама.
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