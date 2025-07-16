Проехаться по свердловскому участку трассы М-12 «Восток» (от города Дюртюли до поселка Ачит) можно будет за 1713 рублей. Такую цену выдает система расчета стоимости проезда по платным дорогам ГК «Автодор» (генподрядчик).
Согласно данным на сайте компании, за пройденные 280 километров пути по «путинской трассе» на легковом автомобиле без прицепа придется заплатить 1713 рублей, а при участии в специальной программе лояльности — 1456 рублей. На дорогу уйдет примерно 6,5 часов.
Для примера, чтобы проехать от Дюртюли до Ачита по бесплатной дороге, придется затратить более семи часов. Общее расстояние из-за объездов составит 484 километра.
Свердловский участок трассы открыл президент России Владимир Путин. Масштабное строительство стартовало в 2021 году, когда глава государства предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года президент торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей дороге планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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