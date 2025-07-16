Рождение ребенка — не работа: Голикова раскритиковала идею платить заплату родителям

Выдавать родителям зарплату за рождение ребенка не надо. Таким мнением поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений. В связи с этим введение оплаты труда за рождение ребенка с идеологической точки зрения представляется некорректным.
«Все-таки рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — сказала Голикова на правительственном часе в Госдуме. Ее слова передает Интерфакс.
Отмечается, что идею о введении выплаты за рождение ребенка в ходе правительственного часа высказал один из депутатов. Голикова подчеркнула, что «семья — это отдельная категория», и государственная поддержка семей осуществляется посредством предоставления различных пособий, среди которых — материнский капитал и выплаты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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