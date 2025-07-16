Рождение ребенка — не работа: Голикова раскритиковала идею платить заплату родителям

Голикова: выдача зарплаты за рождение ребенка - идеологически неверное решение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения, считает Голикова
Рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения, считает Голикова Фото:

Выдавать родителям зарплату за рождение ребенка не надо. Таким мнением поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений. В связи с этим введение оплаты труда за рождение ребенка с идеологической точки зрения представляется некорректным.

«Все-таки рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — сказала Голикова на правительственном часе в Госдуме. Ее слова передает Интерфакс.

Отмечается, что идею о введении выплаты за рождение ребенка в ходе правительственного часа высказал один из депутатов. Голикова подчеркнула, что «семья — это отдельная категория», и государственная поддержка семей осуществляется посредством предоставления различных пособий, среди которых — материнский капитал и выплаты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выдавать родителям зарплату за рождение ребенка не надо. Таким мнением поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что появление ребенка на свет относится к сфере семейных, а не трудовых взаимоотношений. В связи с этим введение оплаты труда за рождение ребенка с идеологической точки зрения представляется некорректным. «Все-таки рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — сказала Голикова на правительственном часе в Госдуме. Ее слова передает Интерфакс. Отмечается, что идею о введении выплаты за рождение ребенка в ходе правительственного часа высказал один из депутатов. Голикова подчеркнула, что «семья — это отдельная категория», и государственная поддержка семей осуществляется посредством предоставления различных пособий, среди которых — материнский капитал и выплаты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...