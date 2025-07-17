Россиянка оглохла и перестала чувствовать половину тела во время отдыха в Китае

Петербурженка во время отдыха в Китае полностью потеряла слух, а после назначенного местными врачами лечения у нее частично онемело тело. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Россиянка полностью оглохла во время отдыха в Китае. А после лечения от местных медиков у нее еще и онемела половина тела», — передает telegram-канал.
Жительница Петербурга отправилась на отдых в китайский город Санью в начале июля. Первые дни поездки прошли без происшествий. Однако спустя время девушка проснулась с острой болью в ушах, которая мешала ей открыть рот и проглатывать пищу. Позднее к этим симптомам добавилась высокая температура, а на следующее утро россиянка полностью оглохла на оба уха.
Пострадавшая вместе с супругом обратилась за медпомощью в одну из местных больниц, где врачи назначили ей гормональные препараты. Несмотря на сомнения относительно связи лекарств с лечением ушей, девушка последовала рекомендациям. Уже через 30 минут после приема таблеток она перестала ощущать левую половину тела. Медики объяснили это побочным эффектом препарата. Однако позже выяснилось, что назначенная доза значительно превышала допустимую. Тогда россиянка обратилась за консультацией к врачам на родине. Специалисты в РФ предположили, что у пациентки развился бактериальный отит, полученный, вероятно, во время купания в воде.
В итоге, девушке прописали курс антибиотиков, ей с большим трудом удалось получить рецепт на лекарства и купить их в Санье. Несмотря на начатое лечение, слух у петербурженки пока не восстановился.
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