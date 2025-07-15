Зеленский придумал новую страну «Русь-Украина»

Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины»
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Владимир Зеленский впервые использовал формулировку «Русь-Украина»
Владимир Зеленский впервые использовал формулировку «Русь-Украина» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление сограждан с Днем крещения «Руси-Украины». Ролик опубликован в личном telegram-канале Зеленского. 

«15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской „Руси — Украины“», — выразился президент. Он также заявил, что на территории современного Киева «украинцы были, украинцы есть, и украинцы будут».

Крещение Руси провел князь Владимир в 988 году. Точная дата не закреплена в летописях. Официально День крещения Руси в России отмечается 28 июля.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление сограждан с Днем крещения «Руси-Украины». Ролик опубликован в личном telegram-канале Зеленского.  «15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской „Руси — Украины“», — выразился президент. Он также заявил, что на территории современного Киева «украинцы были, украинцы есть, и украинцы будут». Крещение Руси провел князь Владимир в 988 году. Точная дата не закреплена в летописях. Официально День крещения Руси в России отмечается 28 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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