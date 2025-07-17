В тюменском ЦУМе прошел модный показ. Фоторепортаж

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Показы будут проходить регулярно
Показы будут проходить регулярно Фото:

В тюменском ЦУМе состоялся модный показ, где участницами дефиле стали непрофессиональные модели. Первый аналогичный перформанс прошел еще в 1979 году и теперь повторился вновь. На месте событий побывал фотокорреспондент URA.RU.

В дефиле приняли участие сотрудники магазинов ЦУМа и юные модели. Показы станут регулярными — раз в две недели гости торгового комплекса смогут любоваться новыми коллекциями.

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В тюменском ЦУМе состоялся модный показ, где участницами дефиле стали непрофессиональные модели. Первый аналогичный перформанс прошел еще в 1979 году и теперь повторился вновь. На месте событий побывал фотокорреспондент URA.RU. В дефиле приняли участие сотрудники магазинов ЦУМа и юные модели. Показы станут регулярными — раз в две недели гости торгового комплекса смогут любоваться новыми коллекциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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