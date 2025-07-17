Показы будут проходить регулярно
В тюменском ЦУМе состоялся модный показ, где участницами дефиле стали непрофессиональные модели. Первый аналогичный перформанс прошел еще в 1979 году и теперь повторился вновь. На месте событий побывал фотокорреспондент URA.RU.
В дефиле приняли участие сотрудники магазинов ЦУМа и юные модели. Показы станут регулярными — раз в две недели гости торгового комплекса смогут любоваться новыми коллекциями.
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