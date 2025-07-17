Латвия устроила Трампу истерику из-за санкций против России

Президенту США Дональду Трампу следует незамедлительно ввести санкции против России из-за конфликта на Украине, а не ждать 50-дневного срока, установленного изначально. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Введение ограничений должно произойти гораздо раньше. <...> Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести конфликт. Речь не о российском народе», — заявила Браже на полях Аспенского форума по безопасности. Ее слова приводит РБК.
Министр в целом положительно оценила решение американского лидера о предоставлении Киеву военной помощи — расходы на эти транши лягут на европейских партнеров. Также она поддержала слова главы Белого дома о введении так называемых вторичных пошлин в размере около 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.
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