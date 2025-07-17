Латвия устроила Трампу истерику из-за санкций против России

Глава МИД Латвии Браже: Трампу нужно ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать
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Браже призвала Трампа не ждать больше месяца для введения вторичных пошлин против РФ
Браже призвала Трампа не ждать больше месяца для введения вторичных пошлин против РФ Фото:

Президенту США Дональду Трампу следует незамедлительно ввести санкции против России из-за конфликта на Украине, а не ждать 50-дневного срока, установленного изначально. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. 

«Введение ограничений должно произойти гораздо раньше. <...> Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести конфликт. Речь не о российском народе», — заявила Браже на полях Аспенского форума по безопасности. Ее слова приводит РБК. 

Министр в целом положительно оценила решение американского лидера о предоставлении Киеву военной помощи — расходы на эти транши лягут на европейских партнеров. Также она поддержала слова главы Белого дома о введении так называемых вторичных пошлин в размере около 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.

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Президенту США Дональду Трампу следует незамедлительно ввести санкции против России из-за конфликта на Украине, а не ждать 50-дневного срока, установленного изначально. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.  «Введение ограничений должно произойти гораздо раньше. <...> Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести конфликт. Речь не о российском народе», — заявила Браже на полях Аспенского форума по безопасности. Ее слова приводит РБК.  Министр в целом положительно оценила решение американского лидера о предоставлении Киеву военной помощи — расходы на эти транши лягут на европейских партнеров. Также она поддержала слова главы Белого дома о введении так называемых вторичных пошлин в размере около 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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