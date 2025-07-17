В Калужской области из-за атаки БПЛА пострадал подросток

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В Калужской области уничтожили три БПЛА, заявил Шапша
В Калужской области уничтожили три БПЛА, заявил Шапша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минувшей ночью в Сухиничском, Думиничском и Ульяновских районах Калужской области ликвидировали три беспилотника ВСУ. В результате падения дрона в Сухиничском районе легкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14-ти лет», — написал Шапша в telegram-канале. Подростку оказали необходимую медпомощь, а жителей дома временно эвакуировали.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Как сообщил губернатор, районная администрация окажет содействие в восстановлении поврежденного жилья.

Ранее в регионе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В Росавиации сообщили, что это требуется для обеспечения безопасности из-за угрозы атак дронов. 

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Минувшей ночью в Сухиничском, Думиничском и Ульяновских районах Калужской области ликвидировали три беспилотника ВСУ. В результате падения дрона в Сухиничском районе легкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14-ти лет», — написал Шапша в telegram-канале. Подростку оказали необходимую медпомощь, а жителей дома временно эвакуировали. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Как сообщил губернатор, районная администрация окажет содействие в восстановлении поврежденного жилья. Ранее в регионе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В Росавиации сообщили, что это требуется для обеспечения безопасности из-за угрозы атак дронов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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