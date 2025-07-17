В Калужской области из-за атаки БПЛА пострадал подросток

Минувшей ночью в Сухиничском, Думиничском и Ульяновских районах Калужской области ликвидировали три беспилотника ВСУ. В результате падения дрона в Сухиничском районе легкие травмы получила 14-летняя девочка, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14-ти лет», — написал Шапша в telegram-канале. Подростку оказали необходимую медпомощь, а жителей дома временно эвакуировали.
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Как сообщил губернатор, районная администрация окажет содействие в восстановлении поврежденного жилья.
Ранее в регионе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. В Росавиации сообщили, что это требуется для обеспечения безопасности из-за угрозы атак дронов.
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