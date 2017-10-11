{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Тюменской области
19:21  11 октября 2017 0

«Где деньги, Зин?» Тюменские чиновники удивили селян новой дорогой

Виды Екатеринбурга, дорожные работы, ремонт дороги
Дорожные работы в селе обрадовали не всехФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменской деревне чиновники осчастливили жителей, сделав им дорогу — однако отсыпали трассу не до конца, оставив грунтовый участок примерно в 30 метров. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» житель деревни Головина Виктор, дорогу почему-то не дотянули именно до его дома.

«Это улица Савельева, ее в этом году отсыпали щебнем, — пояснил собеседник агентства. — И все жители нашей улицы счастливы, у всех праздник — кроме меня. Потому что до моего дома колышки вбили, грейдером дерн сняли, и оставили так. Это земли ЛПХ, мы выращиваем овощи, а мне даже урожай не вывезти, потому что машина там не пройдет».

Селянин рассказал, что отсыпано было 447 метров дороги — очевидно, отметил он, кто-то из чиновников подал неверные цифры, забыв про кусок улицы в 30 метров. «Почему на такие цифры смотрят? Вот же он я, живой человек, вот мой дом на этой улице! Глава района Светлана Иванова по телевидению показывала, какие хорошие дороги в районе строят, и говорила — уважаемые земляки, следите за выполнением дорожных работ. Вот я и сигнализирую, — пояснил мужчина. — Но что-то вопрос не решается. Помните, как было у Высоцкого? „Где деньги, Зин?“. Когда доделают дорогу?».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Тюменского района

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» начальник районного управления градостроительства Станислав Караглык, улица Савельева была отсыпана полностью — а дом селянина стоит в стороне от нее, за Т-образным перекрестком. Перпендикулярная улица, при этом, «никак не называется», и адрес дома — именно на улице Савельева.

«Мы отсыпали дорогу строго по смете, сколько полагалось, она заканчивается именно на том месте, до которого отсыпана — нас же тоже проверяет Счетная палата и другие органы, — пояснил он. — Съезд к дому мы тоже не можем сделать, там положено всего 18 метров, а здесь намного больше».

Чиновник признал, что ситуация сложилась странная, и заверил, что вопрос с дорогой которая есть в реальности, но отсутствует по документам, в администрации будут решать.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров