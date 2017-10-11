19:21 11 октября 2017 0

Дорожные работы в селе обрадовали не всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменской деревне чиновники осчастливили жителей, сделав им дорогу — однако отсыпали трассу не до конца, оставив грунтовый участок примерно в 30 метров. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» житель деревни Головина Виктор, дорогу почему-то не дотянули именно до его дома.

«Это улица Савельева, ее в этом году отсыпали щебнем, — пояснил собеседник агентства. — И все жители нашей улицы счастливы, у всех праздник — кроме меня. Потому что до моего дома колышки вбили, грейдером дерн сняли, и оставили так. Это земли ЛПХ, мы выращиваем овощи, а мне даже урожай не вывезти, потому что машина там не пройдет».

Селянин рассказал, что отсыпано было 447 метров дороги — очевидно, отметил он, кто-то из чиновников подал неверные цифры, забыв про кусок улицы в 30 метров. «Почему на такие цифры смотрят? Вот же он я, живой человек, вот мой дом на этой улице! Глава района Светлана Иванова по телевидению показывала, какие хорошие дороги в районе строят, и говорила — уважаемые земляки, следите за выполнением дорожных работ. Вот я и сигнализирую, — пояснил мужчина. — Но что-то вопрос не решается. Помните, как было у Высоцкого? „Где деньги, Зин?“. Когда доделают дорогу?».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Тюменского района

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» начальник районного управления градостроительства Станислав Караглык, улица Савельева была отсыпана полностью — а дом селянина стоит в стороне от нее, за Т-образным перекрестком. Перпендикулярная улица, при этом, «никак не называется», и адрес дома — именно на улице Савельева.

«Мы отсыпали дорогу строго по смете, сколько полагалось, она заканчивается именно на том месте, до которого отсыпана — нас же тоже проверяет Счетная палата и другие органы, — пояснил он. — Съезд к дому мы тоже не можем сделать, там положено всего 18 метров, а здесь намного больше».

Чиновник признал, что ситуация сложилась странная, и заверил, что вопрос с дорогой которая есть в реальности, но отсутствует по документам, в администрации будут решать.