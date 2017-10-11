Сельский олигарх оставил без жилья тюменскую элиту

21:42 11 октября 2017 0

Дольщиков ЖК FiftyFifty «кормят завтраками» с 2013 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени владелец крупного агрохолдинга оставил без квартир дольщиков элитного жилья в самом центре города. Возмущенные богачи пишут жалобы президенту и губернатору региона.

Дом бизнес-класса на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября начали строить еще в январе 2010 года. Однако, элитный ЖК FiftyFifty так и не введен в строй до сих пор. Застройщик, компания «Транспромжилстрой-2005», должна была завершить строительство еще в четвертом квартале 2013 года, но несколько раз переносила сроки. Несмотря на обращения дольщиков в приемную президента и к заместителю губернатора Тюменской области Евгению Заболотному, долгострой не будет завершен в этом году. Об этом «URA.RU» заявил один из дольщиков Сергей Куроленко.

Дольщики дважды обращались за помощью к заместителю губернатора Тюменской области Евгению Заболотному (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дольщик говорит, что строительство «элитки» всегда велось с задержками. Застройщик объяснял их то плохими каменщиками, которые некачественно выполнили работы, то сложным финансовым положением компании. В мае 2017 года дольщики обратились к замгубернатора Тюменской области Евгению Заболотному с жалобой на застройщика.

«Заболотный принял меня, вызвал директора застройщика Сергея Киселева, и тот пообещал закончить строительство 1 сентября 2017 года, — рассказывает Куроленко. — Обещание он не выполнил. На второй встрече с Заболотным, состоявшейся после того, как мы, дольщики, обратились в администрацию президента, замгубернатора признал, что я был прав, когда не верил в сдачу дома в срок. „Порчу навел“, — добавил тогда Заболотный». Новый срок сдачи дома был назначен на 1 ноября.

Однако, дольщик не верит в исполнение обещания. «Компании-подрядчики на сегодня не получили даже авансов, я общался с их представителями, им не на что строить, — говорит Куроленко. — Учитывая, что монтаж лифтов по графику производства работ запланирован на 11 ноября, очевидно, что ключи в этом году мы не получим».

Дольщик говорит, что обращения в Главное управление строительства Тюменской области ни к чему не привели. Куроленко уверен: широкие связи владельцев компании позволяют им не обращать внимание на претензии своих клиентов.

Гендиректор компании-застройщика Сергей Киселев уверен: элитный дом не удалось сдать вовремя из-за желания построить его с обещанным качеством Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Куроленко утверждает, что «Транспромжилстрой-2005» — это компания, которая строит дома только на деньги дольщиков, хотя деньги у ее учредителей есть. У застройщика есть еще один затянувшийся проект — дом на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской, также в самом центре города, возведение которого также приостанавливалось. Возмущенный покупатель предполагает, что деньги строительства могли использоваться для финансирования других проектов крупного семейного бизнеса известных в Тюменской области предпринимателей Алмановых.

Учредителем компании «Транспромжилстрой — 2005», на равных с гендиректором Сергеем Киселевым, является Людмила Алманова, учредитель ООО «Торговый дом Абсолют-2» (гендиректор Алманов Андрей Георгиевич).

Также Людмила Алманова является соучредителем хлебозавода «Фатум». По данным из открытых источников, гендиректором и вторым соучредителем предприятия выступает Георгий Кузьмич Алманов. Это известный в Тюменской области бизнесмен, лично контролирующий более десятка предприятий. Среди них две фирмы, торгующие легковыми автомобилями, эксплуатирующая жилфонд управляющая компания, и, главное, целый спектр предприятий пищевой промышленности. Кроме производства хлеба и торговли «пищевкой», Алманов владеет молокозаводом и хлебокомбинатом «Абсолют», мясоперерабатывающим комбинатом и является соучредителем компании «Абсолют-Агро».

Компания Алманова «Абсолют-Агро» тратит много денег на развитие сельхозпроизводства. В среду, 11 октября сразу в двух районах, Юргинском и Заводоуковском, был открыт комплекс по выращиванию и переработке индейки. Стоимость проекта составила 2,19 млрд рублей.

Сейчас Сергей Куроленко готовит жалобу на имя губернатора Владимира Якушева — дольщик намерен просить главу региона разобраться в ситуации сразу, как только дождется очередного ответа из ГУСа.

Вместе с ним реакции властей ждут 112 дольщиков — именно столько из 233 квартир долгостроя уже занято.

«URA.RU» направило запрос в Главное управление строительства Тюменской области с просьбой прояснить ситуацию с долгостроем на улице 50 лет Октября. На момент публикации ответ не был предоставлен. Дозвониться в пресс-службу ГУСа также не удалось.

«В ноябре объект сдается, здесь комментировать нечего, — заявил „URA.RU“ Сергей Киселев, гендиректор и совладелец компании „Транспромжилстрой-2005“. — Никакого долгостроя нет. Мы заканчиваем хорошего качества объект в сложнейших экономических условиях. Никто дольщиков „завтраками“ не кормит».

По словам гендиректора, причиной переносов сроков сдачи дома были технические вопросы разного характера и экономические издержки. «Вы же сами живете в стране и видите, что происходит, — добавил Киселев. — Вы посмотрите, что и в каком качестве мы строим. Сложные объекты технологически очень сложно завершать в этой экономической ситуации. Мы хотим построить с соответствующим качеством, которое заявили. А качественный продукт создавать достаточно сложно, когда волатильность на рынке высокая и денежной массы на рынке нет».