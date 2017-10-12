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Главные новости Курганской области
17:19  12 октября 2017 0

«Серый кардинал» Зауралья пожаловался на бюрократию в Кургане. «Не все выдерживают»

Заседание комитета по бюджету Курганской областной Думы. Курган., исламов марат
Марат Исламов столкнулся с трудностями при ведении строительства в КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вице-спикер Курганской областной Думы Марат Исламов предложил коллегам из комитета по экономической политике рассмотреть вопрос об «оптимизации процедуры запуска строительных объектов». Об этом речь зашла при обсуждении поправок в региональный закон, упрощающих строительство газораспределительных сетей, передает корреспондент «URA.RU».

Согласно поправкам, газораспределительные организации смогут строить сети давлением до 1,2 Мпа, не получая разрешение на строительство. Это позволит снизить стоимость технического присоединения объектов к сетям для коммерческих предприятий, а главное — вдвое ускорить этот процесс. Сейчас, к примеру, на присоединение объекта к газопроводу в Кургане требуется 936 дней при строительстве трубы длиной сто метров. Члены комитета поправку одобрили, но специалист Ростехнадзора предупредил, что без разрешения на строительство придется делать экспертизу безопасности новых сетей, что также потребует времени и денег. Вопрос будет рассмотрен на заседании облдумы в первом чтении.

Разное. Курган, дом исламова
Дом Марата Исламова в Кургане. При строительстве объекта возникли трудности
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Положительно оценив поправку в закон, Марат Исламов обрушился с критикой на курганских чиновников. «Чтобы какой-то объект построить, нужно столько инстанций обойти, прежде чем начать забивать первый колышек. Не все выдерживают, настолько сложно это в Кургане, — сказал он, — У нас столько бюрократических препятствий, и более того, простой клерк может сказать: „Я ухожу в отпуск, документы делать некому“. Будешь ждать, пока человек из отпуска выйдет. Непонятные такие вещи происходят. Но я говорю вам то, что сам прошел в Кургане». Исламов предложил «изучить опыт соседних регионов» и упростить некоторые разрешительные процедуры.

«Постараемся этот вопрос рассмотреть. Но есть Градостроительный кодекс, который все обязаны соблюдать», — ответил председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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