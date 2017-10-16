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Главные новости Ямала
05:31  16 октября 2017 0

Зимник «Салехард — Надым» сократится на 20 км

Клипарт, стройка, салехард-надым, дорога
Длина зимника сократится за счет свежепостроенных участков шоссеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Протяженность самого загруженного зимника Ямала — дороги «Салехард — Надым» в этом году станет короче на 20 км. Это связано со строительством шоссейной автомобильной дороги, связывающей окружной центр с районным.

Как сообщает ИА «СеверПресс» со ссылкой на представителей департамента транспорта ЯНАО, если в 2014 году протяженность зимника составляла 297 км, в 2015 — уже 212, в 2016 — 196 км, то этой зимой она составит 176 км.

Уже в апреле этого года введено в эксплуатацию 14,4 км дороги на участке «км 1000 — км 1060», а в летне-осенний период было завершено строительство еще 24 км в асфальтобетонном покрытии на этом участке — их сдадут в ближайшие месяцы. Всего было построено 179 км автодороги, из них 129 км — в асфальтобетонном покрытии, 50 км — пока лишь отсыпаны щебнем. Закончить строительство трассы планируется к 2020 году.

Между тем, как ранее писало «URA.RU», строящаяся трасса уже начала разрушаться под воздействием агрессивного климата. Отдельные участки шоссе, построенные на болотистой местности или на мерзлоте, начинают давать сильную просадку и требуют ремонта.

Отметим, с окончанием межсезонья в ЯНАО будут открыты зимние автодороги, связывающие Салехард и Надым, Уренгой и Красноселькуп, Лабытнанги, Мужи, Азовы и Теги, а также Аксарку, Салемал, Панаевск и Яр-Сале.

Евгений Александров
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